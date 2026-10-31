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Temel inşaatında kaza: Kestel'de 2’nci kattan düşen işçi yaralandı

Kestel'de bir inşaat temelinde çalışan işçi, bilinmeyen nedenle binanın 2’nci katından düşerek yaralandı; sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Temel inşaatında kaza: Kestel'de 2’nci kattan düşen işçi yaralandı

Temel inşaatında kaza: Kestel'de 2’nci kattan düşen işçi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir inşaat temelinde çalışan bir işçi, edinilen ilk bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 2’nci katından aşağı düştü. Olay, çevrede çalışan ve bulunan kişiler tarafından fark edilip yetkililere bildirildi.

Olayın gelişimi:

Düşüşün ardından çevredeki kişiler işçinin yardımına koştu ve duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili ayrıntılar netleştikçe resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDEKİ SANAYİ BÖLGESİNDE BİR İŞÇİ, TEMELİN 2’NCİ KATINDAN DÜŞEREK...

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDEKİ SANAYİ BÖLGESİNDE BİR İŞÇİ, TEMELİN 2’NCİ KATINDAN DÜŞEREK YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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