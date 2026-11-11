Emirdağ'da 10 kasım resim yarışmasında minik sanatçıya kaymakamdan ödül

yarışmanın kapsamı:

Emirdağ ilçesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına düzenlenen resim yarışmasına ilkokul öğrencileri katıldı. Yarışmada Şükrü Mola İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Ömer Asaf Yeşil başarılı performansıyla ilçe birinciliğini elde etti.

ödül töreni:

Dereceye giren öğrenci ödülünü Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca’nın elinden aldı. Ödül töreni, öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği bir ortamda gerçekleştirildi ve başarı sahibi öğrenci ilçe protokolü tarafından tebrik edildi.

okulun paylaşımı ve kutlama:

Şükrü Mola İlkokulu yönetimi, Ömer Asaf Yeşil'in başarısını okulun sosyal medya hesabından duyurdu ve öğrenciye başarılarının devamını diledi. Etkinlik, 10 Kasım anma programının önemli bir parçası olarak değerlendirildi ve öğrencilerin sanat yoluyla Atatürk'ü anma çabaları öne çıkarıldı.

YARIŞMADA BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEYEN ÖMER ASAF YEŞİL, BİRİNCİLİK DERECESİ ELDE ETTİ. BAŞARILI ÖĞRENCİ, ÖDÜLÜNÜ EMİRDAĞ KAYMAKAMI ADEM TOPACA’NIN ELİNDEN ALDI.