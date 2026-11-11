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Yurtta afet bilinci güçlendirildi: öğrenciler için AFAD eğitimi

Eskişehir Hızır Bey Yurdu'nda AFAD ve GSB iş birliğiyle verilen eğitimde öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar ve hazırlık önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yurtta afet bilinci güçlendirildi: öğrenciler için AFAD eğitimi

Yurtta afet bilinci güçlendirildi: öğrenciler için AFAD eğitimi

Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda barınan öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle bir araya gelindi. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) koordinasyonunda, yurt sakinlerinin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesini amaçladı.

Eğitimde işlenen konular:

Eğiticiler, muhtemel afetler öncesinde alınması gereken hazırlıkları, afet anında güvenli davranış biçimlerini ve afet sonrasında yapılması gerekenleri detaylı olarak aktardı. Uygulamalı anlatımlarla risk tespiti, güvenli toplanma alanları ve temel ilk yardım konularına değinildi.

Hazırlıklı olmanın önemi:

Eğitim sırasında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bireysel ve toplumsal faydaları vurgulandı. Katılımcılara doğru bilgiye ulaşmanın, hızlı ve soğukkanlı hareket etmenin etkisi ile birlikte, toplumsal bilincin artırılmasının afet yönetiminde belirleyici olduğu anlatıldı.

Program kapsamında yapılan bilgilendirmeler, öğrencilerin uygulamalı öğrenme fırsatı bulmasına olanak sağladı ve benzer eğitimlerin yurtlarda sürdürüleceği belirtildi. Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sonlandı.

ESKİŞEHİR’DEKİ HIZIR BEY YURDU’NDA BARINAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ...

ESKİŞEHİR’DEKİ HIZIR BEY YURDU’NDA BARINAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ TARAFINDAN AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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