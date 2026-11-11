Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9606 -0,25%
Bist 11.741,40 +0,68%
Altın Gram 6.552,52 +0,68%
EUR/USD 1,1140 -0,25%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Yakakent'te öğrenciler geçmişin kültürünü zaman tünelinde canlandırdı

Yakakent’te 4. sınıf öğrencilerinin 'Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi' zaman tüneliyle kültürel değerleri yaşattı, sergi protokolün ilgisini çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yakakent'te öğrenciler geçmişin kültürünü zaman tünelinde canlandırdı

Yakakent’te “Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi” ziyarete açıldı

Samsun’un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerin desteğiyle hazırlanan eserleri zaman tüneli konseptinde sergileyerek geçmişten günümüze uzanan kültürel dönüşümü görünür kıldı.

öğrenciler kültürel mirası yakından tanıdı:

Sergide, geçen dönem müfredatta yer alan "Kültürel Öğelerimiz" teması çerçevesinde geçmişten günümüze değişen yaşam biçimleri, gelenekler ve Türk mutfağına ait örnekler yer aldı. Öğrencilerin el emeği çalışmalarından oluşan düzenlemeler, ziyaretçilere geçmişe doğru bir yolculuk sunarken çocuklara da somut öğrenme fırsatı sağladı.

Okul Müdürü Mehmet Güney, serginin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, "Yeni Maarif Modeli gereği geçmişten günümüze teması kapsamında öğrencilerimiz değişen, gelişen ya da zamanla tükenen değerleri görme, dokunma ve yeniden hatırlama fırsatı buldu" dedi. İngilizce öğretmeni Naim Okay ise müfredattaki konunun yaşayarak öğrenme anlayışıyla sergiye taşındığını, öğrencilerin millî mutfağımızın örneklerini de tanıma imkânı bulduğunu belirtti.

ilçe protokolü ve halk sergiyi ilgiyle gezdi:

Açılışa Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceleyerek öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

Sergi, geçmişin zengin kültürel birikimini çocuklarla buluşturması ve bu değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması bakımından örnek bir çalışma olarak değerlendirildi. Etkinlik, hem eğitimsel hem de toplumsal açıdan öğrencilerin kültürel farkındalığını artırmayı hedefliyor.

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE ERDOĞAN CEBECİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN &quot;GEÇMİŞTEN...

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE ERDOĞAN CEBECİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜR SERGİSİ", DÜZENLENEN TÖRENLE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

eğitim-bir-sen muğla teşkilatı yeni dönem için toplandı
images

İlkadım'da 'nezaketimizi büyütüyoruz' projesiyle okul iklimi güçlendiriliyor
images

Bartın üniversitesi iklim zirvesinde yerel çözümlerini dünyaya taşıdı
images

Bartın Üniversitesi'nin iklim çalışmaları COP31 gündemini yerelden evrensele taş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uyuşturucu operasyonunda 274 adet Lyrica ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

okul çevresinde sağlıklı gıda için sıkı denetim

Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Silah ticaretine operasyon: Gaziantep merkezli 11 ilde 17 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi