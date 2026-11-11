Yakakent'te öğrenciler geçmişin kültürünü zaman tünelinde canlandırdı

Yakakent’te “Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi” ziyarete açıldı

Samsun’un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerin desteğiyle hazırlanan eserleri zaman tüneli konseptinde sergileyerek geçmişten günümüze uzanan kültürel dönüşümü görünür kıldı.

öğrenciler kültürel mirası yakından tanıdı:

Sergide, geçen dönem müfredatta yer alan "Kültürel Öğelerimiz" teması çerçevesinde geçmişten günümüze değişen yaşam biçimleri, gelenekler ve Türk mutfağına ait örnekler yer aldı. Öğrencilerin el emeği çalışmalarından oluşan düzenlemeler, ziyaretçilere geçmişe doğru bir yolculuk sunarken çocuklara da somut öğrenme fırsatı sağladı.

Okul Müdürü Mehmet Güney, serginin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, "Yeni Maarif Modeli gereği geçmişten günümüze teması kapsamında öğrencilerimiz değişen, gelişen ya da zamanla tükenen değerleri görme, dokunma ve yeniden hatırlama fırsatı buldu" dedi. İngilizce öğretmeni Naim Okay ise müfredattaki konunun yaşayarak öğrenme anlayışıyla sergiye taşındığını, öğrencilerin millî mutfağımızın örneklerini de tanıma imkânı bulduğunu belirtti.

ilçe protokolü ve halk sergiyi ilgiyle gezdi:

Açılışa Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceleyerek öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

Sergi, geçmişin zengin kültürel birikimini çocuklarla buluşturması ve bu değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması bakımından örnek bir çalışma olarak değerlendirildi. Etkinlik, hem eğitimsel hem de toplumsal açıdan öğrencilerin kültürel farkındalığını artırmayı hedefliyor.

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE ERDOĞAN CEBECİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜR SERGİSİ", DÜZENLENEN TÖRENLE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.