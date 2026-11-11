Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Karabük Üniversitesi beş yılda yayın ve proje performansını belirgin biçimde yükseltti

Karabük Üniversitesi 2021-2025'te WoS yayın sayısını %52,2 artırıp 647'ye, Q1/Q2 makalelerini 448'e çıkardı; BAP destekleri araştırma üretimini güçlendirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük Üniversitesi beş yılda yayın ve proje performansını belirgin biçimde yükseltti

Karabük Üniversitesi'nin araştırma göstergeleri

Karabük Üniversitesi, 2021-2026 döneminde akademik üretimini hem nicelik hem de nitelik açısından artırdı. Web of Science Core Collection (ESCI hariç) verilerine göre, yıllık yayın sayısı 2021'de 425 iken 2025 sonunda yüzde 52,2 artışla 647'ye yükseldi. 2021-2025 döneminde üniversite toplam 2 bin 516 akademik yayın üretti. 30 Eylül 2026 itibarıyla yayın sayısı 530 olarak kaydedildi; bu rakam 2025 yılının toplamının yüzde 81,9'una karşılık geliyor ve 2023'te kaydedilen 412 yayınlık performansı geride bırakıldı. 2021-2026 Eylül dönemi toplam yayın sayısı ise 3 bin 46 olarak verildi.

Yayınların niteliğinde yükseliş

Kalite göstergesi olarak kabul edilen Q1 ve Q2 kategorilerindeki makale sayısında da belirgin artış görüldü. Bu kategorilerde yayımlanan makale sayısı 2021'de 226 iken 2025'te yüzde 98,2 artışla 448'e ulaştı. Bu yayınların toplam içindeki payı aynı dönemde yüzde 53,2'den yüzde 69,2'ye yükseldi. 2021-2025 döneminde Q1 ve Q2 kategorilerinde toplam 1560 makale yayımlandı.

Bilimsel araştırma projeleri ve destekler

Bilimsel araştırmalara yönelik Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteklerinde de artış kaydedildi. Desteklenen proje sayısı 2023'te 135 iken 2025'te yüzde 46,7 artışla 198'e ulaştı. 1 Kasım 2026 itibarıyla desteklenen proje sayısı 163 olarak kayıtlıdır. Proje türlerine göre en yüksek artış, yüzde 160 ile Destek Projelerinde görüldü; bu kapsamdaki proje sayısı 35'ten 91'e yükseldi. Doktora Tez Projeleri ile Araştırma Başlangıç Destek Projelerinde ise yüzde 66,7 artış kaydedildi.

KBÜ'nün verileri, hem yayın sayısında hem de yüksek etki değerli dergilerdeki makale payında artış olduğunu gösteriyor; ayrıca BAP desteklerindeki büyüme kurumun araştırma üretimini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2021-2026 DÖNEMİNDE AKADEMİK YAYIN SAYISINI VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2021-2026 DÖNEMİNDE AKADEMİK YAYIN SAYISINI VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE YÖNELİK DESTEKLERİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRMA PERFORMANSINI GELİŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

eğitim-bir-sen muğla teşkilatı yeni dönem için toplandı
images

İlkadım'da 'nezaketimizi büyütüyoruz' projesiyle okul iklimi güçlendiriliyor
images

Bartın üniversitesi iklim zirvesinde yerel çözümlerini dünyaya taşıdı
images

Bartın Üniversitesi'nin iklim çalışmaları COP31 gündemini yerelden evrensele taş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

Bayburt’ta toprakla buluşan bin fidan gelecek nesillere miras bıraktı

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi