Karabük Üniversitesi beş yılda yayın ve proje performansını belirgin biçimde yükseltti

Karabük Üniversitesi'nin araştırma göstergeleri

Karabük Üniversitesi, 2021-2026 döneminde akademik üretimini hem nicelik hem de nitelik açısından artırdı. Web of Science Core Collection (ESCI hariç) verilerine göre, yıllık yayın sayısı 2021'de 425 iken 2025 sonunda yüzde 52,2 artışla 647'ye yükseldi. 2021-2025 döneminde üniversite toplam 2 bin 516 akademik yayın üretti. 30 Eylül 2026 itibarıyla yayın sayısı 530 olarak kaydedildi; bu rakam 2025 yılının toplamının yüzde 81,9'una karşılık geliyor ve 2023'te kaydedilen 412 yayınlık performansı geride bırakıldı. 2021-2026 Eylül dönemi toplam yayın sayısı ise 3 bin 46 olarak verildi.

Yayınların niteliğinde yükseliş

Kalite göstergesi olarak kabul edilen Q1 ve Q2 kategorilerindeki makale sayısında da belirgin artış görüldü. Bu kategorilerde yayımlanan makale sayısı 2021'de 226 iken 2025'te yüzde 98,2 artışla 448'e ulaştı. Bu yayınların toplam içindeki payı aynı dönemde yüzde 53,2'den yüzde 69,2'ye yükseldi. 2021-2025 döneminde Q1 ve Q2 kategorilerinde toplam 1560 makale yayımlandı.

Bilimsel araştırma projeleri ve destekler

Bilimsel araştırmalara yönelik Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteklerinde de artış kaydedildi. Desteklenen proje sayısı 2023'te 135 iken 2025'te yüzde 46,7 artışla 198'e ulaştı. 1 Kasım 2026 itibarıyla desteklenen proje sayısı 163 olarak kayıtlıdır. Proje türlerine göre en yüksek artış, yüzde 160 ile Destek Projelerinde görüldü; bu kapsamdaki proje sayısı 35'ten 91'e yükseldi. Doktora Tez Projeleri ile Araştırma Başlangıç Destek Projelerinde ise yüzde 66,7 artış kaydedildi.

KBÜ'nün verileri, hem yayın sayısında hem de yüksek etki değerli dergilerdeki makale payında artış olduğunu gösteriyor; ayrıca BAP desteklerindeki büyüme kurumun araştırma üretimini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2021-2026 DÖNEMİNDE AKADEMİK YAYIN SAYISINI VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE YÖNELİK DESTEKLERİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRMA PERFORMANSINI GELİŞTİRDİ.