Manisa'da iki yeni çocuk evi 14 çocuğa yuva olacak

İki yeni konut çocuk evi olarak hizmete hazırlanıyor

Manisa'da koruma ve bakım altındaki çocukların mahalle ve aile kültürüne yakın bir ortamda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla iki yeni çocuk evi daha devreye alınacak. Proje, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından sağlanan kira desteğiyle yürütülecek ve mevcut tesislere ek olarak 14 çocuğun daha ev ortamında hizmet alması hedefleniyor.

Protokol ve destek:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törende, iki konutun çocuk evi olarak kullanılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve MOSEDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran ile diğer ilgililer katıldı. Protokol kapsamında Manisa merkezdeki iki konutun kira desteği sağlanarak çocuk evi olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Modelin hedefleri ve mevcut durum:

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Manisa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen programlar yürütüyor. Toplu barınma modelleri yerine mahalle içinde, aile ortamına yakın konutlarda bakım sunan sistemle çocukların arkadaşlık, komşuluk ve toplumsal değerleri günlük yaşam içinde deneyimlemeleri amaçlanıyor. Manisa genelinde halihazırda 14 çocuk evinde 90 çocuğa hizmet veriliyor; iki yeni evle bu sayı 104'e çıkarılacak.

Vali Özkan'dan toplumsal dayanışma çağrısı:

Vali Vahdettin Özkan, çocukların güvenli bir ev ortamında yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, hizmetlerin iyileştirilmesinin öncelikli olduğuna vurgu yaptı. Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rehberliğindeki çalışmaların çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu belirtti ve Manisa OSB ile MOSEDAŞ'ın sağladığı desteğe teşekkür etti. Ayrıca bu tür iş birliklerinin diğer kişi, kurum ve kuruluşlara örnek olmasını temenni ederek, hayırseverleri korunma ve barınma ihtiyacı olan çocuklara destek vermeye davet etti.

MANİSA’DA KORUMA VE BAKIM ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINA YAKIN KOŞULLARDA BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA İKİ YENİ ÇOCUK EVİ DAHA HİZMETE HAZIRLANIYOR. MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN KİRA DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE KAPSAMINDA, ÇOCUK EVİ HİZMETİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISININ 90’DAN 104’E ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR.