Şehzadeler'de yaşlı ve engellilere evde düzenli temizlik hizmeti

evde temizlik çalışmaları:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Belediyesi ekipleri, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde kapsamlı temizlik hizmeti gerçekleştiriyor. Hizmet, hem gelen talepler hem de belediyenin belirlediği program çerçevesinde düzenli biçimde yürütülüyor.

Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi hanelere giderek yaşam alanlarında detaylı temizlik yapıyor; böylece vatandaşların hijyenik ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Çalışmalar, öncelikle talep eden ve destek gereksinimi tespit edilen kişiler üzerinden planlanıyor.

uygulama ve erişim biçimi:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen hizmet kapsamında ekipler, mahalle bazında program oluşturarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaşıyor. Hizmet talebi belediyeye iletildikten sonra değerlendirme yapılmakta ve önceliklendirme çerçevesinde temizlik çalışmasına başlanmaktadır.

Uygulamada, ev içi yüzey temizliği ve düzenleme gibi temel hijyen müdahalelerinin yanı sıra, yaşam alanlarının güvenli ve kullanılabilir hale getirilmesine de önem veriliyor. Bu sayede hizmetten yararlanan vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

belediye yönetiminin değerlendirmesi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, hizmetin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Şimşek, ilçedeki yaşlı ve engelli yurttaşların hayatını kolaylaştırmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri, hizmetin gelen talepler doğrultusunda ve belirlenen program çerçevesinde ilçenin farklı mahallelerinde kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşlar, evde temizlik talebi için belediyenin ilgili birimiyle iletişime geçebiliyor.

Sonuç olarak, Şehzadeler Belediyesi'nin yürüttüğü evde temizlik hizmeti, belediyenin sosyal destek ağını güçlendirirken, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, GÜNLÜK YAŞAMINI TEK BAŞINA SÜRDÜRMEKTE ZORLANAN YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN EVLERİNDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR. İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DAHA SAĞLIKLI VE HİJYENİK ORTAMLARDA YAŞAMALARINI AMAÇLAYAN HİZMET, BELİRLENEN PROGRAM VE GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLÜYOR.