Emirler göleti'nde temel kazıları ilerliyor, 1590 dekar kapalı şebekeyle sulanacak

Çalışmaların son durumu

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde, Eskiköy Deresi üzerinde inşa edilen Emirler Göleti şantiyesinde rölekasyon yolu ile gövde temel kazısı çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, teknik heyet ve yüklenici firma temsilcileri saha incelemelerinde bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Şantiye çalışmaları:

Projenin mevcut aşamasında, gölet inşaat sahasından geçen yolun yeni güzergaha alınmasına yönelik rölekasyon çalışmaları ile gövde temel kazıları program doğrultusunda yürütülüyor. Temel kazısının tamamlanmasının ardından zemin hazırlığı ve iyileştirme işlemlerine geçilecek, daha sonra gövde dolgusuna başlanması planlanıyor. Emirler Göleti, kil çekirdekli kaya dolgu tipi olarak inşa edilecek; ihale dokümanlarına göre yapının temelden yüksekliği 41,40 metre olacak ve göletin yaklaşık 731 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Sulama hedefleri ve takvim:

Emirler Köyü Muhtarı Nurullah Şahinın açıkladığına göre, göletin sulama şebekesiyle birlikte hizmete alınması sonucunda bin 590 dekar, başka bir ifadeyle 159 hektar tarım arazisinin kapalı ve basınçlı borulu sistemle sulanması amaçlanıyor. Muhtar Şahin, kapalı sisteme geçilmesiyle açık kanallardaki su kayıplarının azalacağı, suyun tarlalara daha kontrollü ulaşacağı, üreticilerin yağışa bağımlılığının azalacağı ve ürün deseninin çeşitleneceğini vurguladı.

Sözleşme takviminde 28 Ekim 2026 hedefi bulunmakla birlikte, gövde temel kazısı aşamasında olan proje için fiili tamamlanma ve su tutma tarihinin çalışmaların ilerleyişine göre şekilleneceği belirtiliyor. DSİ tarafında henüz kesin hizmete alma veya süre uzatımı ile ilgili güncellenmiş bir ilan yapılmamış olması nedeniyle bu tarihin ihale sözleşmesindeki öngörü niteliğinde olduğu kaydedildi.

Gövde dolgusu, dolusavak, su alma yapısı ve diğer yardımcı imalatların tamamlanmasının ardından gölette su tutma sürecine geçilebilecek; tarım arazilerinin sulamaya başlaması ise kapalı sulama şebekesinin de tamamlanmasına bağlı olacak.

EMİRLER GÖLETİ’NDE GÖVDE İNŞAATI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR