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Pazar alanı büyüyor: Nazilli Cumartesi Pazarı'na bin metrekarelik ilave

Nazilli Belediyesi, Yeni Mahalle’deki Cumartesi Pazarı’na yaklaşık bin metrekarelik parke döşeyerek tezgâh düzenini iyileştiriyor ve alışveriş konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Pazar alanı büyüyor: Nazilli Cumartesi Pazarı'na bin metrekarelik ilave

Pazar alanı genişletiliyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de kurulan Cumartesi Pazarının mevcut kullanım alanını genişletmek amacıyla saha çalışmalarına başladı. Pazaryerinin yanındaki yaklaşık bin metrekarelik alanda parke taşı döşeme işlemi yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Yeni açılacak bölümün mevcut pazar alanına dahil edilmesiyle tezgâh yerleşimlerinin daha düzenli planlanması hedefleniyor. Bu düzenleme sayesinde pazarcı esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, müşteri akışının rahatlatılması ve alışveriş yapan vatandaşların pazar alanını daha konforlu kullanması bekleniyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumartesi Pazarı’nın ilçe için yoğun ve önemli bir pazar noktası olduğunu belirterek, mevcut alanın ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kaldığını ifade etti. Başkan Tetik, ekiplerin çalışmaları kısa sürede tamamlayacağını ve yeni alanın hizmete açılacağını söyledi.

Yürütülen düzenleme, pazar içi dolaşımı kolaylaştırmayı ve tezgâhların birbirleriyle uyumlu yerleşmesine olanak tanımayı amaçlıyor. Dolayısıyla hem satış ortamı hem de müşteri deneyimi açısından somut iyileşmeler öngörülüyor.

Belediyenin bu adımı, semt pazarlarının yönetimi ve kullanım konforu açısından örnek teşkil edecek türden operasyonel bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Nazilli halkı ve pazarcı esnafı için planlanan düzenlemeler, pazarın kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, CUMARTESİ PAZARI&#039;NI GENİŞLETİYOR

NAZİLLİ BELEDİYESİ, CUMARTESİ PAZARI'NI GENİŞLETİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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