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Hasar tespiti için saha çalışmaları Yaraş'ta yoğunlaştı

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi'nde çıkan yangının ardından tarım arazilerinde zarar tespit çalışmalarını detaylı şekilde sürdürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasar tespiti için saha çalışmaları Yaraş'ta yoğunlaştı

Menteşe'de hasar tespiti sürüyor

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi’nde çıkan yangının ardından tarım arazilerinde detaylı hasar tespiti çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede görev yapan teknik ekipler, yangından etkilenen alanlarda yerinde inceleme yaparak zarar gören tarımsal varlıkların kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Saha incelemeleri ve kayıt çalışmaları:

Teknik ekipler, yangının izlediği hat boyunca bitki örtüsü, ekili alanlar ve tarımsal altyapıyı tek tek kontrol ediyor. Yapılan tespitlerde üreticilerin bildirimiyle örtüşen zararlar kayıt altına alınırken, hasarın boyutunun doğru belirlenmesi için fotoğraf, not ve harita bazlı dokümantasyon oluşturuluyor.

Üreticilerin hakları ve sürecin takibi:

Yetkililer, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, tarımsal üretim altyapısının ve çiftçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı. Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından tespit raporları ilçe ve ilgili kurumlardaki prosedürlere göre değerlendirilecek ve gerekli destek süreçleri başlatılacak.

MENTEŞE&#039;DE YANGIN SONRASI TARIM ARAZİLERİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

MENTEŞE'DE YANGIN SONRASI TARIM ARAZİLERİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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