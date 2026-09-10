Genç delegeler DENAR-1 ile Karadeniz'in ekosistemini yerinde gördü

KTÜ'nün DENAR-1'i gençleri denizle buluşturdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki DENAR-1 Araştırma Gemisi, COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları çerçevesinde Trabzon'a gelen 20 ülkeden öğrencileri Karadeniz ile buluşturdu. Arsin'den hareket eden gemide akademisyenler, katılımcılara Karadeniz'in doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve iklim değişikliğinin deniz yaşamına etkileri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Saha eğitimi ve uygulamalı incelemeler:

Program boyunca öğrenciler hem deniz ortamında hem de üretim alanlarında gözlem yapma fırsatı buldu. DENAR-1'de gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında katılımcılara kafes balıkçılığının çalışma sistemi uygulamalı olarak anlatıldı ve su ürünleri yetiştirme tesisleri yerinde görüldü.

Denizden alınan numuneler üzerinde yapılan çalışmalarla mikroorganizma ve plankton incelemeleri gerçekleştirildi; böylece öğrencilere akademik araştırmaların laboratuvar sınırlarının ötesine taşınarak doğrudan deniz üzerinde nasıl uygulandığı gösterildi. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, rutin 2EKO proje izleme çalışmalarıyla Karadeniz'deki kafes sistemlerinin ekosistem üzerindeki etkilerini yerinde inceleme imkanı sundu.

Katılımcıların gözlemleri ve farkındalık çağrıları:

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Ahmet Kemal Sındırı, etkinlik kapsamında balıkçılardan denizcilik bilgileri aldıklarını ve kafeslerdeki besleme uygulamalarını gözlemlediklerini anlattı. Sındırı, "Geleceğimizin rengi mavi, onu birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı ve deniz ekosistemine yönelik sahada yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ankara'dan katılan Pelin Erman ise sahada yürütülen uygulamalı çalışmaların en çok aklında kalan bölüm olduğunu belirterek, akademide yürütülen çalışmalarla saha faaliyetlerinin birleştirilmesinin somut bir örnek oluşturduğunu söyledi. Erman, toplumun kolektif çabasıyla somut sonuçlar alınabileceğini ve "hepimizin çaba göstermesi çok önemli" mesajını paylaştı.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 20 ülkeden gençlerin katılımıyla Karadeniz'in ekosistemi ve iklim değişikliğinin deniz üzerindeki etkilerinin değerlendirildiğini belirtti. Erüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek COP31 çalışmalarının deniz ayağının Trabzon'da 10-11 Eylül tarihlerinde yürütüleceğini aktarırken, kafeslerde üreticilik uygulamaları ve elde edilen bulguların deneysel gösterimlerinin yapıldığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcılarda Karadeniz'i anlamaya, korumaya ve deniz odaklı iklim çalışmalarına yönelik farkındalığı güçlendirme amacı taşıyor. DENAR-1 ile gerçekleştirilen saha eğitimi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ortamında pekiştirmelerine ve uluslararası genç delegeler arasında iklim ve deniz ilişkisine dair ortak bir perspektif oluşmasına katkı sağladı.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DENAR-1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, COP31 İKLİM ZİRVESİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TRABZON’A GELEN 20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLERİ DENİZLE BULUŞTURDU.