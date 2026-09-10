Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,5570 +0,10%
Bist 14.437,67 -0,47%
Altın Gram 6.918,31 -0,52%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,10 +0,88%
--°

Genç delegeler DENAR-1 ile Karadeniz'in ekosistemini yerinde gördü

COP31 hazırlıkları kapsamında Trabzon'a gelen 20 ülkenin öğrencileri, KTÜ'nün DENAR-1 araştırma gemisiyle Karadeniz'de saha çalışması yaptı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Genç delegeler DENAR-1 ile Karadeniz'in ekosistemini yerinde gördü

KTÜ'nün DENAR-1'i gençleri denizle buluşturdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki DENAR-1 Araştırma Gemisi, COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları çerçevesinde Trabzon'a gelen 20 ülkeden öğrencileri Karadeniz ile buluşturdu. Arsin'den hareket eden gemide akademisyenler, katılımcılara Karadeniz'in doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve iklim değişikliğinin deniz yaşamına etkileri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Saha eğitimi ve uygulamalı incelemeler:

Program boyunca öğrenciler hem deniz ortamında hem de üretim alanlarında gözlem yapma fırsatı buldu. DENAR-1'de gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında katılımcılara kafes balıkçılığının çalışma sistemi uygulamalı olarak anlatıldı ve su ürünleri yetiştirme tesisleri yerinde görüldü.

Denizden alınan numuneler üzerinde yapılan çalışmalarla mikroorganizma ve plankton incelemeleri gerçekleştirildi; böylece öğrencilere akademik araştırmaların laboratuvar sınırlarının ötesine taşınarak doğrudan deniz üzerinde nasıl uygulandığı gösterildi. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, rutin 2EKO proje izleme çalışmalarıyla Karadeniz'deki kafes sistemlerinin ekosistem üzerindeki etkilerini yerinde inceleme imkanı sundu.

Katılımcıların gözlemleri ve farkındalık çağrıları:

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Ahmet Kemal Sındırı, etkinlik kapsamında balıkçılardan denizcilik bilgileri aldıklarını ve kafeslerdeki besleme uygulamalarını gözlemlediklerini anlattı. Sındırı, "Geleceğimizin rengi mavi, onu birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı ve deniz ekosistemine yönelik sahada yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ankara'dan katılan Pelin Erman ise sahada yürütülen uygulamalı çalışmaların en çok aklında kalan bölüm olduğunu belirterek, akademide yürütülen çalışmalarla saha faaliyetlerinin birleştirilmesinin somut bir örnek oluşturduğunu söyledi. Erman, toplumun kolektif çabasıyla somut sonuçlar alınabileceğini ve "hepimizin çaba göstermesi çok önemli" mesajını paylaştı.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 20 ülkeden gençlerin katılımıyla Karadeniz'in ekosistemi ve iklim değişikliğinin deniz üzerindeki etkilerinin değerlendirildiğini belirtti. Erüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek COP31 çalışmalarının deniz ayağının Trabzon'da 10-11 Eylül tarihlerinde yürütüleceğini aktarırken, kafeslerde üreticilik uygulamaları ve elde edilen bulguların deneysel gösterimlerinin yapıldığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcılarda Karadeniz'i anlamaya, korumaya ve deniz odaklı iklim çalışmalarına yönelik farkındalığı güçlendirme amacı taşıyor. DENAR-1 ile gerçekleştirilen saha eğitimi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ortamında pekiştirmelerine ve uluslararası genç delegeler arasında iklim ve deniz ilişkisine dair ortak bir perspektif oluşmasına katkı sağladı.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DENAR-1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, COP31...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DENAR-1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, COP31 İKLİM ZİRVESİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TRABZON’A GELEN 20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLERİ DENİZLE BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı
images

Antalya tarımında COP31'le kalıcı dönüşüm hedefleniyor
images

Uşak’ta kanalizasyon yenileme çalışmalarıyla altyapı güçlendiriliyor
images

Sahil yolunda risk: Van Gölü kıyısında ağır tonaj ve hız endişesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'da yağış öncesi ızgara seferberliği: MASKİ temizlikleri artırdı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden AB destekli 'SMEs Global Path' ile KOBİ'lere yeni eğitim modeli

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı