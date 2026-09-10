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Küresel sıcaklık zirve yaptı: ağustos 2026 kayıtlara geçti

AB Copernicus verileri Ağustos 2026'nın küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak ay olduğunu, ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye çıktığını gösterdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Küresel sıcaklık zirve yaptı: ağustos 2026 kayıtlara geçti

Küresel rekor ve veriler:

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri, Ağustos 2026’nın küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu ortaya koydu. Servise göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16.96 dereceye ulaştı ve böylece Temmuz 2023’te kaydedilen 16.95 derecelik önceki rekor aşıldı.

Raporda Ağustos 2026 sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0.85 derece, 1850-1900 sanayi öncesi dönem ortalamasının ise 1.65 derece üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık artışın 1.5 derece eşiğini aştığı kaydedildi.

Okyanuslar ve Avrupa'daki etkiler:

Okyanus yüzey sıcaklıkları da yeni rekorlar bildirdi. Kutup bölgeleri dışındaki deniz yüzeyi ortalaması Ağustos ayında 21.07 dereceye ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek aylık değere çıktı. Batı Avrupa ise Mayıs ayından itibaren süregelen yoğun sıcak hava dalgaları sonucu yaz boyunca kayıtlara geçen en sıcak mevsimi yaşadı; Haziran-Ağustos ortalaması 2003 rekorunu geride bıraktı.

ABD'de tarihî sıcak yaz ve kuraklık:

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verileri, Haziran-Ağustos döneminde ana karadaki ortalama sıcaklığın 23.6 santigrat derece olduğunu ve bunun 132 yıllık kayıtlar içinde en yüksek yaz değeri olduğunu gösterdi. Bu sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasının 1.7 santigrat derece üzerinde ve 1936 ile 2021'deki önceki rekorlardan 0.2 santigrat derece daha yüksek gerçekleşti. Ağustos ayı için de ortalama 24.2 santigrat derece ile ülke genelinde kayıtlara geçen en sıcak ay oldu.

NOAA, son yıllarda rekor sıcaklıkların giderek yaygınlaştığını, en sıcak beş yazdan dördünün son beş yılda kaydedildiğini ve bunun büyük ölçüde fosil yakıt kullanımı kaynaklı ısınma eğiliminin parçası olduğunun belirtildiğini aktardı. Ayrıca ABD ana karasının yaklaşık %59'unda kuraklık koşullarının sürdüğü, Eylül ayının ülke genelinde normalden daha sıcak geçmesinin beklendiği ve kuzeybatı, orta batı ile güney bölgelerinde yangın riskinin normalin üzerinde olduğu uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği&#039;nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi&#039;ne göre Ağustos 2026, küresel olarak...

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Ağustos 2026, küresel olarak kaydedilen en sıcak ay oldu.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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