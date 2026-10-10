EMŞAV heyeti valilik ve emniyette şehit yakınları için destek sözü aldı

Toplantının katılımcıları ve amacı:

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Zeynal Selağzı, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Terlemez ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da valilik ve emniyet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetin gündeminde şehit aileleri ve gaziler için yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler yer aldı.

Ziyaretin içeriği:

Heyet ilk olarak Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile bir araya gelerek vakfın şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Görüşmede mevcut çalışmaların durumu, destek ihtiyacı ve öncelikli projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Valilik görüşmesi ve destek taahhüdü:

Ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu makamında ağırlanan heyet, şehit yakınları ve gazilere yönelik projelerini sundu. Zorluoğlu ve Mutlu, bu gruplar için yapılacak her türlü çalışmaya imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini belirtti.

Taraflar, önümüzdeki dönemde koordinasyon ve uygulama adımlarını görüşmek üzere iletişimde kalma kararı aldı. Görüşmeler, vakfın sahadaki ihtiyaçlarını yerinde aktarma ve yetkililerden destek alma amacıyla gerçekleştirildi.

EMŞAV HEYETİ DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU BİR ARAYA GELDİ