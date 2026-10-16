Endonezya'nın ormanları alev alev: Cava'da müdahalede 4 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da orman yangınları alarmı

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Ormancılık Bakanlığı, Cava Adası'ndaki Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nda yangına müdahale eden 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık, ölenlerin kimliklerini açıklamazken, olayda 2 kişinin ağır yanıklarla tedavi altında olduğunu belirtti.

yangının boyutu ve tespit edilen sıcak noktalar:

Bakanlık açıklamasına göre, yangının yayılma hızı ve rüzgâr yönü, müdahale planlarında belirleyici unsur oldu; bu nedenle tahliye yolları ve operasyon öncesi şart değerlendirmesi önceliklendirildi. Uydu izleme sistemleriyle Perşembe gecesi itibarıyla ülke genelinde 799 yüksek güvenilirlikli sıcak nokta tespit edildiği bildirilirken, bu sayının bir önceki güne göre 427 arttığı kaydedildi. Bakanlık, sıcak noktaların doğrudan yangınla eşdeğer olmayabileceğini ve tek bir yangının birden fazla sıcak nokta olarak kaydedilebileceğini vurguladı.

etkilenen bölgeler ve sınır aşan duman:

Sumatra ve Borneo adaları, yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Oluşan yoğun duman tabakası, Endonezya sınırlarını aşarak Malezya ve Singapur dahil komşu ülkelerin üzerinde etkili oldu; hava kalitesi ve görüş mesafesi birçok bölgede olumsuz etkilendi.

Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun komşu ülkelerden gelen yardımları kabul ettiğini açıkladı. Malezya'nın geçtiğimiz ay 3 helikopter, 1 uçak ve 52 personel göndermeyi teklif ettiği; Singapur'un da yardım sağlama konusunda hazır olduğunu bildirdiği belirtildi.

Ormancılık Bakanlığı, yangınla mücadelede personel ve ekipman güvenliğinin yanı sıra rüzgâr ve hava koşullarının sürekli izlenmesi, tahliye yollarının hazır tutulması ve operasyon öncesi değerlendirmelerin yapılmasının önemine dikkat çekti. Yetkililer, yangına müdahale eden ekiplerin güvenliğinin en temel öncelik olduğunun altını çizdi.

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınları ile karşı karşıya kalırken Cava Adası'ndaki bir milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.