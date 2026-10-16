Endoskopik ultrasonografinin ve endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin rolü: hızlı adımlar hayat kurtarıyor

Erken tanı tedavi başarısını belirliyor

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, pankreas kanseri ile periampuller ve safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde zaman kaybının hasta sonuçlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. HG Hospital'daki klinik uygulamalarını aktaran Muhammedoğlu, görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra endoskopik tekniklerin tanı ve evrelemede hayati önem taşıdığını ifade etti.

EUS ve ERCP'nin tanıdaki yeri:

Doç. Dr. Muhammedoğlu, özellikle endoskopik ultrasonografi (EUS) ve endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulamalarının küçük lezyonların saptanması ve hastalığın doğru evrelendirilmesinde kritik olduğunu söyledi. MR ve diğer görüntüleme yöntemlerinde gözden kaçabilen küçük odakların EUS ile tespit oranının yüksek olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımla hem tanı koyma sürecinin hızlandığını hem de biyopsi gibi gerekli girişimlerin zamanında gerçekleştirildiğini belirtti.

Klinikte rutin olarak gerçekleştirilen EUS ve ERCP işlemleri sayesinde hastaların başka kurumlara yönlendirilmeden, tanı ve gerekirse invaziv girişimler aynı merkezde tamamlanabiliyor. Bu eş zamanlı çalışma hastaya konfor sağlarken, tanıdan cerrahi karara geçiş süresini kısaltıyor.

Merkez yaklaşımı ve hızlandırılmış süreç:

HG Hospital olarak yüksek volümlü pankreas ve safra yolu vakalarının takip edildiğini söyleyen Muhammedoğlu, A grubu ameliyatların ve kapalı cerrahinin merkezde yaygın uygulandığını aktardı. Hasta kabulünden itibaren süreçleri olabildiğince hızlandırdıklarını; gerekli hastalarda bir iki gün içerisinde EUS ve ERCP işlemlerinin tamamlandığını dile getirdi. Kanser şüphesi varsa biyopsi alındığını, biyopsiye uygun olmayan durumlarda ise multidisipliner konsey kararıyla cerrahi tedavi planının hızla oluşturulduğunu bildirdi.

Muhammedoğlu ayrıca, tedavi planının konulmasının ardından uygun hastaların en kısa sürede cerrahiye yönlendirildiğini; nihai sonucun en fazla bir hafta içerisinde hedeflendiğini söyledi. Bu düzenin, hastaların prognozunu olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti.

Özetle, pankreas ve periampuller bölge hastalıklarında erken tanı, doğru evreleme ve hızlı tedaviye geçişin tedavi başarısını artırdığı belirtiliyor. Endoskopik yöntemlerin görüntüleme ile birlikte kullanılmasının uluslararası standartlarda da kabul gören bir yaklaşım olduğuna vurgu yapıldı. Hastaların zaman kaybetmeden değerlendirilmesi ve multidisipliner kararlarla hızlıca tedaviye alınması, merkezin temel çalışma prensipleri arasında yer alıyor.

Pankreas hastalıklarında erken tanı ve doğru tedavi önemli