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Enerji köprüsü: Adm Elektrik muhtarlarla bir araya geldi

Adm Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla'da düzenlediği 'Enerjimiz Muhtarlarımızla' buluşmalarıyla muhtarlarla bağını güçlendirdi; 19 Ekim'de teşekkür etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Enerji köprüsü: Adm Elektrik muhtarlarla bir araya geldi

Adm Elektrik'in "Enerjimiz Muhtarlarımızla" buluşmaları:

Adm Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde gerçekleştirdiği "Enerjimiz Muhtarlarımızla" buluşmalarıyla muhtarlarla kurduğu iletişimi güçlendirdi. Şirket, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle mahalleleri için emek veren muhtarlara teşekkür ederken, yıl boyunca sürdürülen iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantılarda Adm Elektrik ekipleri ile muhtarlar bir araya gelerek mahallelere dair gözlem ve önerileri paylaştı; yürütülen saha çalışmaları değerlendirildi. Karşılıklı paylaşım ve doğrudan iletişim, muhtarların yerel bilgi ve önceliklerinin dağıtım çalışmalarına daha hızlı yansıtılmasını sağlıyor.

Saha odaklı iletişim ve geri bildirim:

Adm Elektrik'in buluşmaları, muhtarların günlük yaşam içindeki gözlemlerini doğrudan iletmelerine olanak tanıyor. Bu geri bildirimlerin ilgili çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi ve sonuçların muhtarlarla paylaşılması, iletişimin sürekliliğine katkı sağlıyor. Şirket, saha bilgisiyle teknik planlamayı eşleştirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Muhtarların mahallelerini yakından tanıyan yerel aktörler olarak sunduğu bilgiler, arıza yönetimi, altyapı öncelikleri ve halkla ilişkilerde önemli rol oynuyor. Bu nedenle Adm Elektrik, düzenli buluşmalarla yerel paydaşlardan alınan girdileri sistematik hale getiriyor.

Emrah Kalkan'ın değerlendirmesi:

Adm Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, muhtarların mahalle yaşamında üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri emeğin değerine dikkat çekti: "Muhtarlarımız, mahallelerini ve orada yaşayan insanları yakından tanıyor, günlük yaşamın içinde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Mahallelerine duydukları bağlılığı ve komşuları için gösterdikleri çabayı çok kıymetli buluyoruz. 'Enerjimiz Muhtarlarımızla' buluşmaları, bir araya gelmek, birbirimizi dinlemek ve deneyimlerimizi paylaşmak için değerli bir fırsat. Yıl boyunca sürdürdüğümüz iletişimde muhtarlarımızın desteğinden güç alıyoruz."

Kalkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla teşekkürlerini iletirken şunları ekledi: "'Hayat için enerji' anlayışıyla çalışırken yaşamı kolaylaştırmak için kurduğumuz iş birliklerine önem veriyoruz. 'Enerjimiz Muhtarlarımızla' derken muhtarlarımızın emeğini, desteğini ve birlikte çalışmanın bize kattığı gücü ifade ediyoruz. Her zaman yanımızda olan tüm muhtarlarımıza iş birliği için teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sağlık ve başarı diliyorum."

Adm Elektrik'in bu tür buluşmaları, yerel düzeyde güven ve koordinasyonu pekiştirerek hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Şirket, geri bildirim döngülerini sürdürerek muhtarlarla kurduğu bağı devam ettireceğini belirtiyor.

ADM ELEKTRİK, AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA’DA DÜZENLEDİĞİ &#039;ENERJİMİZ MUHTARLARIMIZLA&#039; BULUŞMALARIYLA...

ADM ELEKTRİK, AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA’DA DÜZENLEDİĞİ 'ENERJİMİZ MUHTARLARIMIZLA' BULUŞMALARIYLA MUHTARLARLA KURDUĞU BAĞI GÜÇLENDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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