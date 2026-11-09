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Gaziantep'te MFF Orta Doğu gıda fuarı kent için yeni ticari köprü kurdu

MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 57 ülkeden katılımcı, 697 alım heyeti ve 10 binden fazla ziyaretçiyle Gaziantep'in ihracat ağını genişletti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gaziantep'te MFF Orta Doğu gıda fuarı kent için yeni ticari köprü kurdu

MFF Orta Doğu gıda ve gıda teknolojileri fuarı sona erdi

Gaziantep’in gıda ve gıda teknolojileri alanındaki üretim ve ihracat potansiyelini uluslararası pazarlara taşıma hedefiyle düzenlenen MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, yoğun katılım ve verimli iş görüşmelerinin ardından tamamlandı. Organizasyon, şehirdeki üretim altyapısı ile coğrafi avantajların bir araya geldiği önemli bir ticaret platformu işlevi gördü.

Uluslararası katılım ve iş hacmi:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) destekleriyle gerçekleştirilen fuara 57 ülkeden katılım sağlandı. Etkinliği 10 binin üzerinde kişi ziyaret ederken, yabancı ziyaretçi sayısı 1.500'ü aştı. Ticari temasların yoğunluğunu gösteren rakamlar arasında 697 profesyonel alım heyeti yer aldı; organizasyonda 100’ün üzerinde markayla doğrudan iş görüşmeleri gerçekleşti ve benzer sayıda markanın ürünleri alıcılar tarafından yakından incelendi.

Gaziantep'in avantajları ve fuarın katkıları:

Fuar, Gaziantep’in güçlü üretim altyapısının, geniş ihracat kapasitesinin ve bölgesel konumunun uluslararası ticaretteki önemini bir kez daha ortaya koydu. Organizasyon, firmaların yeni pazarlara açılmasına, mevcut iş birliklerini derinleştirmesine ve küresel alıcılarla doğrudan temas kurmasına olanak sundu. Sektör temsilcileri ve profesyonel alım heyetleri arasındaki görüşmeler, kısa vadeli ticari sonuçların yanı sıra orta ve uzun vadeli bağlantıların temellerini de attı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep sanayisi ve gıda sektörü açısından önemine dikkat çekerek, kentin üretim gücü, girişimcilik kültürü ve ihracat tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Ünverdi, profesyonel alım heyetlerinin etkin katılımının firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırdığını belirtti ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurum, kuruluş, katılımcı firma ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise organizasyonun uluslararası katılım ve ticari etkileşim açısından başarılı olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziantep’in bölgesel ticaretteki stratejik konumunun ve güçlü üretim altyapısının fuara değer kattığını söyledi ve etkinliğin önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyerek şehrin küresel fuarcılık ve ticaret potansiyelini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Genel değerlendirmede fuar, Gaziantep’in uluslararası rekabet gücünü artırma ve firmaların yeni pazarlara açılmasını destekleme hedeflerine hizmet eden somut bir organizasyon olarak kayda geçti. Yoğun ziyaretçi trafiği, alım heyeti katılımı ve kurulan ticari bağlantılar, şehrin gıda sektörü için yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları yaratma potansiyelini güçlendirdi.

GAZİANTEP’İN GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDEKİ ÜRETİM GÜCÜNÜ ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIYAN...

GAZİANTEP’İN GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDEKİ ÜRETİM GÜCÜNÜ ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIYAN MFF ORTA DOĞU GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI, YOĞUN KATILIM VE VERİMLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN TAMAMLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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