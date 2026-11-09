İmalatta dönüşüm: katma değeri 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselten strateji

Türkiye-Çin iş birliğinde üretim ve teknoloji vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda yaptığı konuşmada iki ülkenin İpek Yolu bağlamında ticaret, bilgi ve kültür hareketliliğini uzun süredir beslediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde inşa edilen üretim ve teknoloji altyapısının, iş birliklerini daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde ilerleteceğini vurguladı.

Sanayi büyümesi ve üretim kapasitesi:

Kacır, 2000'li yıllardan itibaren Ar-Ge harcamalarını 25 misline çıkararak inovasyon kabiliyetlerini güçlendirdiklerini ve Milli Teknoloji Hamlesini harekete geçirdiklerini belirtti. Bu süreç sonunda sanayi katma değerinin 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bakan, Türkiye'nin ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa liderliğine; alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgâr türbinlerinde ise Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden birine dönüştüğünü ifade etti.

Yüksek teknoloji ve teşvikler:

Kacır, yüksek teknoloji alanlarına yönelik yeni yatırımları destekleyen programlardan söz etti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde ileri teknoloji üretimini artıracak yatırımlara nitelikli destekler sunulduğu belirtildi. Ayrıca katma değerli yatırımlara odaklanan yeni teşvik sistemi ve Merkez Bankası ile yürütülen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı sayesinde 750 milyar lira hacimle yüksek teknoloji yatırımlarına geniş imkânlar sağlandığı kaydedildi.

Uluslararası finansman ve yeşil dönüşüm:

Bakan, sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine yönelik uluslararası iş birlikleri kapsamında Dünya Bankası ile yürütülen projelerle 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını söyledi. Ayrıca Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım atıldığını ve platformun yeni finansman kuruluşlarıyla genişletileceğini belirtti.

Hedefler ve somut kapasite artışları:

Kacır, 2040 vizyonuna ilişkin somut hedefleri paylaştı: elektrikli ve hibrit araç sayısını 1,4 milyondan 20 milyona, güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 43 Gigawattan 175 Gigawatta, depolamalı santrallerde batarya kapasitesini 140 Gigawattsaat ve nükleer enerjide kapasiteyi 10 bin Megawatt seviyelerine çıkarma planları olduğunu dile getirdi.

Konuşmasını COP31 ev sahipliğine de bağlayan Bakan Kacır, bu organizasyonun yeşil dönüşüm hedeflerini somut yatırımlara çevirme ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Forum ve yapılan açıklamalar, Türkiye'nin hem üretim hacmini hem de teknoloji yoğunluğunu artırmaya yönelik stratejik yöneliminin ve bu hedeflere ulaşmak için küresel ortaklarla kurulan finansman mekanizmalarının altını çizdi.

Bakan Kacır: "Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik"