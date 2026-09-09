Kestel, Sapanca fuarında fidancılık ve süs bitkileri gücünü sergiledi

Kestel standı Sapanca'da üretim kapasitesini sergiledi:

Kestel Belediyesi, peyzaj ve süs bitkileri sektörünün öne çıkan buluşmalarından PSB Anatolia 2026 Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nda yer aldı. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Sahili Fuar Alanı'nda kapılarını açan fuar, bu yıl 9’uncu kez düzenleniyor ve 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Organizasyonda toplam 150 firma stant açarken, 25 ülkeden gelen alım heyetleri sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Kestel Belediyesi de açtığı stantla ilçenin süs bitkileri ve fidancılık alanındaki üretim birikimini ziyaretçilere aktarıyor.

Kestel'in üreticileri ve tanıtım çalışmaları:

Stantta, Kestel’de faaliyet gösteren üreticilerin ürünleri sergileniyor ve ilçenin sektördeki birikimi hakkında bilgi veriliyor. Belediye yetkilileri, sektör temsilcileri ve alım heyetleriyle yapılan görüşmelerde Kestel’in üretim kapasitesi, kalite standartları ve tedarik potansiyeli ön plana çıkarılıyor.

Belediye organizasyon boyunca üreticilerin yeni pazarlarla buluşmasına aracılık etmeyi ve Kestel’in süs bitkileri sektöründeki potansiyelini daha geniş çevrelere duyurmayı hedefliyor. Stant, fuar süresince hem ulusal hem uluslararası ziyaretçilerle aktif temas kuruyor.

Kestel belediyesi için fuarın önemi:

Kestel Belediyesi, geçen yılki katılımın ardından bu yıl da PSB Anatolia’da yer alarak ilçenin üretim gücünü gündemde tutuyor. 9-12 Eylül tarihleri arasında sürecek organizasyonda Kestel standı dört gün boyunca sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Başkan Erol: "Kestel, üretimiyle güçlü bir ilçe. Özellikle fidancılık ve süs bitkileri alanında yıllara dayanan önemli bir birikimimiz var. Biz de Kestel Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin ve ilçemizin bu alandaki potansiyelinin daha geniş çevrelere ulaşmasını önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da PSB Anatolia’dayız. Dört gün boyunca Kestel’imizi ve üretim gücümüzü burada en güzel şekilde temsil edeceğiz."

Fuardaki temaslar ve yapılan görüşmelerin, Kestel üreticilerinin yeni alım kanalları ve iş birlikleri oluşturmasına katkı sağlaması bekleniyor. Belediye yetkilileri, etkinlik sonrasında elde edilecek geri dönüşlerle ilçenin sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

KESTEL BELEDİYESİ, PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN PSB ANATOLİA 2026 ULUSLARARASI PEYZAJ, SÜS BİTKİLERİ, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI’NDA YERİNİ ALDI. SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE DÜZENLENEN FUARDA KESTEL’İN SÜS BİTKİLERİ VE FİDANCILIK ALANINDAKİ ÜRETİM GÜCÜ TANITILIYOR.