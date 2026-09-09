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Okullar için Adıyaman'da trafik ve güvenlik seferberliği

2026-2027 eğitim yılı öncesi Adıyaman'da vali, belediye ve güvenlik kurumları okul çevresi trafik, servis denetimi ve çocuk koruma tedbirlerini planladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okullar için Adıyaman'da trafik ve güvenlik seferberliği

Vali başkanlığında trafik ve güvenlik toplantısı:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin yeni döneme güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda başlamasını sağlamak amacıyla Adıyaman'da kapsamlı bir trafik ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Abdullah Küçük başkanlık etti; katılımcılar arasında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile ilgili kurum amirleri ve okul müdürleri yer aldı.

okul çevresi ve trafik önlemleri:

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında okul çevrelerinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, öğrenci servislerinin titizlikle denetlenmesi ve trafik akışının düzenlenmesi bulundu. Katılımcılar, servislerin teknik ve idari denetimlerinin sıklaştırılması, okulların giriş-çıkış saatlerinde trafik düzenlemesi, yaya yolları ve durak noktalarının düzenlenmesi gibi somut adımlar üzerinde değerlendirme yaptı. Sunumlarda ilgili kurumların uygulama planları ve sorumluluk dağılımları paylaşıldı; çalışmalarda koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

çocukların korunması ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda ayrıca çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim ortamının huzurunu tehdit edebilecek risk unsurlarına yönelik önleyici çalışmalar masaya yatırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek koruyucu programlar ile okullarda uygulanacak bilinçlendirme faaliyetleri üzerinde duruldu. Vali Abdullah Küçük, öğrencilerin güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, okul müdürlerine öğrencilerle yakından ilgilenmeleri ve ihtiyaç, talep ve beklentileri dikkatle takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Toplantının ardından yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Kent genelinde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİN YENİ DÖNEME...

2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİN YENİ DÖNEME GÜVENLİ, HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA BAŞLAYABİLMESİ AMACIYLA ADIYAMAN’DA ALINACAK TRAFİK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTIDA ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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