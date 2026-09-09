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Merkezi kütüphane ve kampüs meydanı Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne geliyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'nde 20.000 m²'lik alanda merkezi kütüphane, konferans salonu ve 650 kişilik açık amfi inşaatı başladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Merkezi kütüphane ve kampüs meydanı Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne geliyor

Merkezi kütüphane ve kampüs meydanı projesi başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'nde, kampüs yaşamını merkezileştirecek olan Merkezi Kütüphane ve Kampüs Meydanı projesinin saha çalışmaları iş makineleriyle başlatıldı. Yer teslimi töreninde üniversite yönetimi, projenin öğrenci ve akademik hayat için önemli bir eksikliği gidereceğini vurguladı.

projenin kapsamı:

Projede toplam 20.000 m²lik çevre düzenlemesi yapılacak. Kütüphane bünyesinde 550 kişilik okuma salonu, 270 kişilik çalışma salonu ile birlikte 400 kişilik merkezî konferans salonu yer alacak. Kampüs meydanında ise 650 kişilik açık hava amfisi, 1.185 m² tören alanı, 12 kamelya ve 108 araçlık otopark planlandı.

Kütüphane içinde ayrıca maker atölyesi, multimedya alanı, engelsiz kütüphane bölümü, toplantı salonları, idari ofisler ve 80 kişilik kafeterya gibi birimler yer alacak; böylece ders çalışma, araştırma ve sosyal etkinliklerin aynı çatı altında toplanması hedefleniyor.

süreç ve hedefler:

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, yer tesliminin yapıldığını belirterek inşaatın üniversite, öğrenciler ve kent için hayırlı olmasını diledi ve çalışmanın kazasız, zamanında tamamlanmasını temenni etti. Bentli, projenin öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirip üretmesine ve bir araya gelmesine olanak tanıyacak nitelikli alanlar oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi ana kampüsü, kütüphane ve sosyal mekânlarıyla daha güçlü bir kampüs kimliğine kavuşacak; hem akademik hem de sosyal ihtiyaçlara yanıt veren yeni bir merkez oluşacak.

MTÜ&#039;DE MERKEZİ KÜTÜPHANE VE KAMPÜS MEYDANI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

MTÜ'DE MERKEZİ KÜTÜPHANE VE KAMPÜS MEYDANI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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