Eskişehir'de iki evden ziynet eşyası çalan üç kişi cezaevine gönderildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Eylül 2026 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemede, olayların maddi boyutunun ve çalınan eşyaların türünün tespiti soruşturmanın öncelikli adımlarını oluşturdu.

suçlamalar ve çalınan eşyalar:

İncelemede, 2 Eylül'deki olayda 1 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve 1 adet 15 gram bilezikin; 3 Eylül'deki olayda ise 1 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve 1 adet çeyrek altınlı bileklikin çalındığı kaydedildi. Olaylarda toplam 280 bin TL maddi zarar oluştuğu belirlendi.

yakalama ve adli süreç:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak S.U., G.İ. ve G.U. tespit edildi. Yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ve olaylarla ilgili diğer tespitler yetkili mercilere iletilmiştir.

ESKİŞEHİR'DE İKİ FARKLI TARİHTE GİRDİKLERİ İKAMETLERDEN YAKLAŞIK 280 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.