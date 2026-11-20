YEDAŞ'ın düzenlediği fotoğraf yarışması ikinci kez tamamlandı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması, jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce katılımcının toplamda bin 600'ün üzerinde fotoğrafla başvurduğu yarışmada, elektrik enerjisi ile yaşam arasındaki ilişki fotoğraf diliyle anlatıldı.

Katılım, temalar ve değerlendirme süreci:

Yarışma başvuruları, Türkiye sınırları içinde çekilmiş ve enerjinin yaşamla kurduğu bağı çeşitli perspektiflerden ele alan eserler üzerinden kabul edildi. Yarışma, "Işığın Aydınlattığı Yaşam, Enerjinin Kahramanları, Enerji Altyapısının Estetiği, Doğa ve Enerjinin Uyumu, Geceyi Aydınlatan Şehirler, Enerji ve İnsan, Detaylarda Enerji" ve "Yaşamın Enerjisi" olmak üzere sekiz tema çerçevesinde yürütüldü.

Alanında deneyimli fotoğraf sanatçılarından oluşan jüri, eserleri özgünlük, estetik değer, kompozisyon ve tema uyumu gibi kriterlere göre değerlendirerek birincilik, ikincilik, üçüncülük, üç mansiyon ve 31 sergileme ödülünü belirledi.

Ödül kazanan işler ve jüri vurgusu:

Yarışmanın birincilik ödülünü Faysal Kanber'in "Köyde Yaşam" adlı fotoğrafı aldı. Kışın beyaz örtüsü altındaki kırsal yaşamı ve elektrik hatlarının geniş coğrafyaya uzanışını aynı karede buluşturan çalışma, yaşamın devamlılığı ile insan-doğa ilişkisini güçlü bir anlatımla sundu.

İkincilik ödülünü Hüseyin Karahan'ın "Santral" adlı eseri kazandı; santralin geometrik ve teknik ayrıntılarını sanatsal bir kompozisyonla ele alan fotoğraf, enerjinin arka planına dair estetik bir bakış sundu. Üçüncülük ödülünü ise Neşe Arı'nın "Gecenin İçinden" adlı çalışması aldı; İstanbul’un gece siluetini ve aydınlatılmış mimari dokusunu yansıtan eser, ışığın kent yaşamına kattığı dinamizmi ön plana çıkardı.

Mansiyon ödülleri ise farklı bakış açılarını öne çıkardı: Celal Erdem'in "Merdivence" adlı eseri ışık ve gölgeyi mimari detaylarla buluştururken; Niyazi Gürgen'in "Evin Direği" adlı fotoğrafı elektrik altyapısı üzerinde yuva kuran leylekleri ve doğayla enerjinin bir aradalığını anlattı. Said İlyas Akkuş'un "Rüzgâr Gülleri ve Atlı" adlı çalışması ise rüzgâr türbinleriyle kırsal yaşamı aynı karede birleştirdi.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yarışmanın önceliğinin fotoğraf sanatını ve sanatçıyı desteklemek olduğunu belirterek, elektriğin yalnızca teknik bir hizmet olmadığını; hayatın her alanına dokunan, yaşamın devamlılığını sağlayan bir değer olduğunu fotoğraf aracılığıyla anlatmayı amaçladıklarını söyledi. Bilgi, yarışmaya gösterilen yüksek ilgi ve farklı bakış açılarıyla hazırlanan eserlerin bu hedefi desteklediğini vurguladı.

Jüri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü ödülleriyle birlikte seçilen eserler, mansiyon ve sergileme ödülleriyle birlikte yarışmanın görsel çeşitliliğini ortaya koydu. YEDAŞ ve jüri, yarışmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek ödül alan fotoğraf sahiplerini tebrik etti.

YARIŞMADA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ, FAYSAL KANBER’İN "KÖYDE YAŞAM" ADLI FOTOĞRAFI OLDU