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Enes Efendioğlu Türkiye Satranç Federasyonu'nu yeni dönemde yönetecek

11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 145 oyun 131'ini alan Enes Efendioğlu başkan seçildi; 2 yıllık eylem planı sunuldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Enes Efendioğlu Türkiye Satranç Federasyonu'nu yeni dönemde yönetecek

seçim süreci ve genel kurul:

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fethi Apaydın'ın görevden alınmasının ardından Ankara'da bir otelde, 192 delegenin katılımıyla yapıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; başkanlık divanı seçildi, yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları okundu ve ibra edildi.

oy kullanımı ve sonuçlar:

Olağanüstü seçim tek adayla düzenlendi. Kullanılan 145 oyun 131'ini alan Enes Efendioğlu başkan seçildi; 14 oy ise geçersiz sayıldı.

gelecek planı ve milli takımlara odaklanma:

Seçimin ardından konuşan Enes Efendioğlu, "Buraya gelen, katılan bütün delegelerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Satrançta önümüzdeki 2 yıl boyunca inşallah güzel bir dönem olacak. Satranç sporuna ülkemizde hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği desteklerle bu zamana kadar büyük atılımlar yapılmıştı. Ülkemizde şu anda 1,8 milyon lisanslı satranç sporcusu var. Bizim aslında çok geniş bir satranç tabanımız var. Bu tabanı inşallah şampiyon sporcular yetiştirecek şekilde özel programlarla zenginleştirmek, milli takımlarımıza özel destekler hayata geçirebilmek, okullarımızda, gençlik merkezlerimizde satrancın daha da yaygınlaşması ve profesyonel satranççılar yetişmesi için özel çalışmalar yapmak gayesindeyiz. Farklı bir yaklaşım olarak biz bugünkü genel kurulda bütün delegelerimize 2 yıllık eylem planımızı hazırlayıp, genel kurulun başında herkesin sunumuna sunduk. Dolayısıyla bugün itibarıyla eylem planımız üzerine doğrudan çalışmaya başlayacağız. Burada bulunan tüm dostlarımıza, tüm delegelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Efendioğlu, milli sporcuların yaklaşan Özbekistan'daki Satranç Olimpiyatları için hazırlandığını belirterek, "Buraya yönelik olarak milli takımlarımız belirlendi. 5 gün içerisinde artık oraya seyahat ediyor oluyor olacaklar. Bizim açımızdan çok önemli bir süreç. Milli takımlar, bizim eylem planımız içerisinde de ana başlıklardan birisini oluşturuyor. Biz diyoruz ki; milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler, sponsorlukla, farklı mali kaygılarla ilgilenmek veya bunları düşünmek zorunda kalmasınlar. Bunun için özel destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Eylem planımız içerisinde de hareket planımız içerisinde de yer alıyor. Hayata geçireceğimiz bu destek paketleriyle beraber sporcularımızın hem eğitim hayatlarının hem mali konularda hem de satrançla alakalı çalışmalarının, eğitim süreçlerinin desteklenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU (TSF) 11. OLAĞAN MALİ VE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI&#039;NDA...

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU (TSF) 11. OLAĞAN MALİ VE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA ENES EFENDİOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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