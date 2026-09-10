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Çayırova'nın yeni spor kompleksi Galatasaray maçıyla açılıyor

Çayırova'daki 3 bin 500 kişilik FIBA standartlarındaki spor kompleksi 13 Eylül Pazar 14.00'te açılacak; açılışta Galatasaray ile hazırlık maçı oynanacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çayırova'nın yeni spor kompleksi Galatasaray maçıyla açılıyor

Açılış ve hazırlık maçı:

Çayırova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'ne kazandırılan yeni spor kompleksi, düzenlenecek törenle resmen hizmete giriyor. Açılış, 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Törenin hemen ardından Basketbol Süper Ligi temsilcisi Çayırova Belediyesi ile ligin köklü takımlarından Galatasaray MCT Technic arasında bir hazırlık maçı oynanacak.

Açılış maçının, kent halkı ve bölgedeki basketbolseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Organizasyonun ardından tesis, düzenli antrenmanlara, müsabakalara ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Tesisin teknik özellikleri ve kapasite:

Modern mimariyle inşa edilen Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, FIBA standartlarına uygun, 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesine sahip basketbol sahası ile dikkat çekiyor. Tesis; sporcu odaları, fitness alanları ve aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılmasına imkan tanıyan salonlarla donatıldı. Bu donanım, kompleksin ulusal ve uluslararası karşılaşmalara hazırlanabilecek altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Tesis, bu sezon Basketbol Süper Liginde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı için de yeni bir ev niteliğinde olacak; hem takım çalışmaları hem de seyircili organizasyonlar burada gerçekleştirilecek.

Çayırova için beklenen katkılar:

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi öncülüğünde hayata geçirilen proje, ilçenin spor altyapısını güçlendirmeyi ve genç sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Belediyeden yapılan açıklamada tesisin kent vizyonuna değer katacağı vurgulanırken, açılışa tüm halk davet edildi.

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi; altyapı yatırımları, erişilebilir antrenman alanları ve uluslararası standartlardaki saha kapasitesiyle bölge sporunun uzun yıllar faydalanacağı bir merkez olmayı hedefliyor. Açılış töreni ve Galatasaray MCT Technic ile oynanacak hazırlık maçıyla tesis ilk sınavını halka açık bir etkinlikle verecek.

ÇAYIROVA’DA SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK YENİ SPOR KOMPLEKSİ, DÜZENLENECEK TÖRENLE HİZMETE...

ÇAYIROVA’DA SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK YENİ SPOR KOMPLEKSİ, DÜZENLENECEK TÖRENLE HİZMETE AÇILACAK. FIBA STANDARTLARINDAKİ 3 BİN 500 KİŞİLİK BASKETBOL SAHASININ DA YER ALDIĞI TESİS, AÇILIŞIN ARDINDAN GALATASARAY MCT TECHNİC İLE OYNANACAK HAZIRLIK MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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