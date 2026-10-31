Tarihi çeşme yeniden hayat buluyor: Tosya Belediyesi özgün mimariyi yaşatıyor

Proje ve konum:

Tosya Belediyesi, ilçedeki atıl durumdaki tarihî yapıları gün yüzüne çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisini ekledi. Hocafakıh Mahallesi Çiğdem Sokak'ta başlatılan restorasyon, 18.-19. yüzyıla tarihlendirilen çeşmenin yeniden ihyası hedefleniyor.

Restorasyonun teknik özellikleri:

Çeşme, dikdörtgen planlı, iki cepheli ve hazneli yapısıyla dikkat çekiyor. Yapımında kullanılan moloz taş ve tuğla malzeme dikkate alınarak, alanında uzman personel eşliğinde özgün mimari öğelerin korunmasına öncelik verilecek. Restorasyon çalışmaları mevcut dokunun ortaya çıkarılması ve sağlamlaştırılması üzerine planlandı.

Amaç ve korunma yaklaşımı:

Tosya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların çeşmenin özgün mimari özelliklerini koruyarak yeniden ihya edilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Belediye personelinin titiz uygulamalarıyla tarihî yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi ve geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

Bu müdahale, ilçede başlatılan benzer koruma projelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve Tosya'nın geçmişinden günümüze uzanan kültürel mirasını koruma hedefi doğrultusunda sürdürülecek.

TOSYA BELEDİYESİ TARAFINDAN 18.-19. YÜZYILA DAYANAN TARİHİ ÇEŞMEDE RESTORASYON ÇALIŞMASI YÜRÜTEREK, YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR.