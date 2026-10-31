Nizip 100. yılına zeytinle seslendi: yeni hal ve dev arıtma müjdesi

festival coşkusu ve açılış töreni:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3. Nizip Zeytin Festivali, ilçenin ilçe oluşunun 100. yılı kutlamalarıyla birleşerek 26 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Nizip Millet Bahçesi merkezli kapsamlı bir programa start verdi. Organizasyonun bu yılki teması "Zeugma’nın Gizli Hazinesi" olarak belirlendi ve festival Nizip’in binlerce yıllık tarım kültürünü, coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağının marka değerini öne çıkardı.

Açılış, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’ndeki zeytinlik alanda düzenlenen temsili hasat töreniyle yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile il ve ilçe protokolü, üreticilerle birlikte ağaçların başına geçip ilk hasada katıldı; program, Nizip Kaymakamlığı bahçesinden başlayan ve Millet Bahçesi’ne uzanan kortej yürüyüşüyle sürdü. Kortejde klasik Mercedesler ve zeytin dallarıyla süslenmiş traktörler dikkat çekti.

başkan şahin'in müjdeleri ve yatırımlar:

Festivalde konuşan Fatma Şahin, ilçeye kazandırılan ve planlanan çalışmaları özetledi. Şahin, alandaki Niziplilere seslenirken, belediye olarak verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı ve projelere dair şu ifadeleri kullandı: "Biz Nizip için ne söz verdiysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Fıstıkçılar Çarşısı’nın ardından şimdi de Nizip’e yakışır yeni zeytin ve fıstık halini kuruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla Nizip Çayı için dünyanın en büyük ikinci arıtma tesisini hayata geçiriyoruz."

Şahin, yeni hal projesinin kaymakamlık, belediye ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda şekillendiğini belirterek yatırımın yaklaşık iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca organize sanayi bölgesi için gereken arıtma tesisi projesinin Cumhurbaşkanı onayıyla yatırım programına alındığı bilgisini paylaştı. Bu açıklamalar, hem tarımsal üretimin lojistik altyapısına hem de su yönetimine yönelik kapsamlı bir dönüşüm vaadi taşıyor.

kültür, üretim ve tanıtım öncelikleri:

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker konuşmasında Nizip’in zeytiniyi sadece ekonomik bir ürün olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda nesillerin emeği, yerel bir hafıza ve kimlik unsuru olduğunu vurguladı. Eker, coğrafi işaretli zeytinyağının ve Zeugma gibi kültürel mirasın ilçenin kalkınmasına katkı sunacağını belirtti ve mirası koruma ile üreticinin emeğini ulusal ve uluslararası arenada değere dönüştürme görevine dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise zeytinin kültürel ve dinsel metinlerdeki önemine atıfta bulunarak üreticilere teşekkür etti ve kişisel anekdotlarla zeytinin günlük yaşamla olan bağını ortaya koydu. Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu da ilçenin asırlık mirasına ve zeytinin önemine dikkat çekti.

etkinlikler, katılım ve yerel iş birliği:

Festival programı zeytin hasadı ve zeytin fidanı dikimleri, 100. yıl etkinlikleri, traktör süsleme yarışması, çocuklara yönelik eğitici etkinlikler ile yöresel ürün stantlarını kapsıyor. Yerel sivil toplum ve meslek kuruluşlarının aktif rol oynadığı organizasyon, üretici ile tüketiciyi bir araya getiriyor ve Nizip’in gastronomi ile tarım turizmindeki potansiyelini görünür kılmayı amaçlıyor.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri stantları gezdi; Başkan Şahin, GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı standında ziyaretçilere zeytin fidesi dağıttı. Festival boyunca Nizip Millet Bahçesi merkezli etkinliklerle üreticinin emeği sergilenecek ve ilçenin tescilli lezzetleri tanıtılacak.

3. Nizip Zeytin Festivali, hem yerel kimliği vurgulayan kültürel bir buluşma hem de tarımsal altyapı ve çevre yönetimine dair önemli adımların duyurulduğu bir platform işlevi görüyor. Festival süresince yapılan açıklamalar, Nizip’in 100 yıllık birikimini yeni yatırımlar ve daha temiz bir su yönetimi hedefiyle geleceğe taşımaya yönelik somut planlar içeriyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, NİZİP’İN İLÇE OLUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSUYLA BİRLEŞEN 3. NİZİP ZEYTİN FESTİVALİ'NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, İLÇEYE KAZANDIRILACAK YENİ PROJELERİN MÜJDESİNİ VEREREK, "BİZ NİZİP İÇİN NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ. FISTIKÇILAR ÇARŞISI'NIN ARDINDAN ŞİMDİ DE NİZİP'E YAKIŞIR YENİ ZEYTİN VE FISTIK HALİNİ KURUYORUZ. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIMIZIN ONAYIYLA NİZİP ÇAYI İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ARITMA TESİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ" DEDİ.