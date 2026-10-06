Enkazı bahçeye çeviren 90 yaşındaki adamın paylaşım hikâyesi

Enkazdan üretime: kendi çabasıyla kurulan bahçe

Antakya'nın Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Sahip Yurtsever, depremde yıkılan evinin karşısındaki müstakil binanın enkazını kendi imkanlarıyla temizleyip bahçeye dönüştürdü. Depremde sağ kurtulmasına rağmen 3 torununu ve gelinini kaybeden Yurtsever, kızıyla birlikte yaşamaya başladı ve enkaz alanını tarıma açmak için kazmayı eline aldı.

Yurtsever, alanı sulamak için 100 metre mesafedeki çeşmeden su taşıyor; el emeğiyle hazırladığı toprakta kabak, biber, domates, mısır, lahana ve bu sene soğan ekti. İlerleyen yaşına rağmen gününün büyük bölümünü bahçede geçiriyor ve ürettiği ürünleri satmak yerine çevresine dağıtıyor.

Bahçeyi kurma süreci:

Yurtsever, enkaz kaldırma işine adım adım başlamış: "Vallahi burada bir şey ekeceğim" diyerek kazmayı eline aldığını anlatıyor. Azar azar kazarak oluşturduğu toprakta ilk olarak kabak ektiğini, ürünlerin yetiştiğini ve topladığı zaman bunları hayır olarak verdiğini söylüyor. Ürünleri mahalle sakinlerine, komşulara ve yoldan geçenlere uzattığını; bazılarını Ramazan ayında camide dağıtacağından bahsetti.

Bahçesi sınırlı imkânlarla sulanıyor; Yurtsever, suyu çeşmeden doldurup taşıyarak domatesleri, mısırları ve kabağı suladığını belirtiyor. Kendi sözleriyle: "Burada su yok ve yaklaşık 100-150 metre ileride çeşme var. Gidip, su doldurup getiririm."

Günlük rutin ve paylaşmanın önemi:

Her sabah ve öğlen olmak üzere günde iki kez bahçeye uğradığını söyleyen Yurtsever, toprakla uğraşmanın kendisine güç verdiğini ve üretmenin huzur sağladığını ifade ediyor. Sabah ezanı sonrası camiye gittiğini, kahvaltısını edip güneş yükselmeden çalıştığını anlatıyor. Bir cümlesi sıkça tekrarlanıyor: "Hayır yapmak çok güzel bir şey, hayır kadar güzel bir şey yok."

Üretimi ticarete dönüştürmeyen Yurtsever, yetiştirdiği ürünleri öncelikle mahalleliye ve komşulara veriyor; bu davranışı mahallede dayanışma ve paylaşıma örnek teşkil ediyor. Enkazdan dönüşen bu küçük bahçe, hem fiziksel emek hem de komşuluk bağlarını güçlendiren bir alan olarak öne çıkıyor.

Hikâye, deprem sonrası kayıpların ve zorlukların ağır olduğu bir ortamda, bireysel çaba ve paylaşım ile yeniden üretim ve umut yaratılabileceğini gösteriyor. Sahip Yurtsever'in öyküsü, toprakla kurduğu ilişki ve yaptığı hayırlarla bölge halkının dikkatini çekiyor.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE YAŞAYAN 90 YAŞINDAKİ SAHİP YURTSEVER, DEPREMDE YIKILAN EVİN ENKAZINI KENDİ İMKANLARIYLA BAHÇEYE DÖNÜŞTÜRDÜ. ENKAZ BAHÇEDE YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERİ TOPLAYAN YURTSEVER, MAHALLE SAKİNLERİNE VE YOLDAN GEÇENLERE HAYRINA DAĞITTIĞINI VE TOPRAKLA UĞRAŞMANIN KENDİSİNİ RAHATLATTIĞINI SÖYLEDİ.