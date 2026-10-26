Medicana Konya'da yaşam öyküleriyle meme kanseri bilinçlenmesi yükseliyor

Medicana Konya farkındalık etkinliğinde bir araya geldi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medicana Konya Hastanesi, meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan kadınlar, sporcu ve siyasi temsilciler ile hastane çalışanlarını buluşturan bir etkinlik düzenledi. Toplantıda katılımcılar kendi deneyimlerini paylaşırken, sağlık profesyonelleri erken tanı ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

etkinliğin odağı: erken tanı ve düzenli kontroller

Programda kendi kendine meme muayenesi, hekim önerisine göre mamografi ve meme ultrasonografisinin düzenli olarak yaptırılmasının önemi öne çıkarıldı. Kanseri atlatan kadınlar, teşhis ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları ve sonrasında sağlığa kavuşma hikâyelerini anlatarak diğer kadınlara düzenli kontrol çağrısında bulundu. Etkinlik konuşmalarında, toplumda farkındalık yaratmanın ve erken teşhisin yaygınlaştırılmasının kanser yolculuğunu değiştirdiği vurgulandı.

uzun soluklu çalışmalar ve kurumun yaklaşımı:

Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Fatma Mine Karaman, kurumun meme kanserine yönelik farkındalık çalışmalarını her yıl sürdürdüğünü belirtti. Karaman, "Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserine yönelik farkındalık çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Mamografi çektirmek ve meme ultrasonografisi yaptırmak konusunda farkındalık oluşturmak bizim için gerçekten çok önemli. Grup olarak bu konuda uzun yıllardır ciddi çalışmalar yürütüyoruz. \"Bir Sonraki Durak Mamografi\" projemiz, Türkiye genelinde büyük beğeni görüyor. Mamografi çektirmek, meme muayenesi yaptırmak ve meme ultrasonografisinden yararlanmak kadar kadınların kendi bedenlerini tanımaları da bizim için çok kıymetli. Kadınların adet öncesinde ve sonrasında bedenlerindeki değişiklikleri takip etmeleri, kendilerini tanımaları büyük önem taşıyor. Çünkü erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Hekimlerimiz bu konuda çok daha detaylı bilgi verebilir. Biz de Medicana Konya olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Kadınların güçlü ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü desteği vermeye, bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, katılımcıların ortak fotoğraf çekimiyle son buldu; organizasyon, hem hasta deneyimlerini görünür kılmayı hem de düzenli tarama alışkanlığını desteklemeyi amaçladı.

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ÇERÇEVESİNDE MEDİCANA KONYA HASTANESİ’NDE MEME KANSERİNİ YENEN KADINLAR, SPORCU, SİYASİ VE HASTANE ÇALIŞAN KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.