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Er meydanında el ele: Amasya valisi ile 'Arap Osman'ın kardeşlik pozu

Suluova'daki yağlı güreşlerde 11 yaşındaki 'Arap Osman' ile Amasya Valisi Önder Bakan'ın el ele verdiği samimi an valilik tarafından paylaşıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Er meydanında el ele: Amasya valisi ile 'Arap Osman'ın kardeşlik pozu

Er meydanında kardeşlik ve fotoğraf

Suluova ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde gözleri üzerine çeken isim, 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu oldu. 'Arap Osman' lakabıyla tanınan küçük pehlivan, müsabakaları izleyen Amasya Valisi Önder Bakan ile selamlaşırken ortaya çıkan samimi kareler kısa sürede dikkat çekti.

pehlivanın geçmişi ve hedefleri:

Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra, dönemin Türk büyükelçisi ailesince evlat edinilen Davutoğlu, yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve tanıştığı yağlı güreşlerden etkilenerek güreşi tercih etmiş. Kısmet giyip er meydanlarında boy göstermeye başlayan 'Arap Osman', başpehlivanlık hedefiyle kısmetini kuşanıyor.

er meydanında dikkat çeken anlar:

Güreşleri takip eden Vali Önder Bakan ile Davutoğlu arasında sıcak bir karşılaşma yaşandı: küçük pehlivan, valiyi selamlamak için elini öptü; vali de aynı şekilde yanıt verdi ve ikili el ele verdi. Amasya Valiliği, bu anın fotoğrafını paylaşarak mütevazı görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Etkinlikte çok sayıda izleyici, sevilen genç güreşçiyle fotoğraf çektirmek istedi. Davutoğlu'nun kısa sürede er meydanlarında dikkat çekmesi, hem yerel ilginin artmasına hem de genç pehlivanın geleceğe yönelik hedeflerini güçlendirmesine yol açtı.

AMASYA&#039;NIN SULUOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞLERE KATILAN &#039;ARAP OSMAN&#039; LAKAPLI 11 YAŞINDAKİ...

AMASYA'NIN SULUOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞLERE KATILAN 'ARAP OSMAN' LAKAPLI 11 YAŞINDAKİ OSMAN ALİ DAVUTOĞLU GÜREŞLERİN GÖZDESİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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