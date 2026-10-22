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Körfez'de 57 genç hafızlık icazetiyle göreve hazırlandı

Körfez'de düzenlenen törenlerde 33 erkek ve 24 kız öğrenciye icazet belgeleri verildi; mehter, Kur'an tilaveti ve hediyeler törene renk kattı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Körfez'de 57 genç hafızlık icazetiyle göreve hazırlandı

icazet programları iki ayrı törenle gerçekleştirildi

Körfez'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan toplam 57 öğrenci için düzenlenen icazet törenleri, mehter gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programlar, toplumun farklı kesimlerinden yoğun katılımla gerçekleşti ve genç hafızlara belgeleri takdim edildi.

erkek öğrencilerin töreni:

33 erkek öğrencinin icazet töreni Körfez Yeniyalı Camii'nde yapıldı. Törene Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedye Akbulut ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim'i İstanbul Fatih Camii Müezzin Kayyımı Kurra Hafız Recep Yazan okurken, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Başimam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu törende konuşma yaparak öğrencilere nasihatlerde bulundu. Konuşmaların ardından erkek öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

kız öğrencilerin icazeti:

Kız öğrenciler için düzenlenen tören Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Hafızlık eğitimini tamamlayan 24 kız öğrenciye belgeleri tek tek verildi; programa mehter gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, sohbetler ve slayt gösterileri eşlik etti. Öğrencilerin isimleri sırayla okunarak icazet belgeleri ve çeşitli ödüller takdim edildi.

törende verilen mesajlar ve destekler:

Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, hafızlığı tamamlayan öğrencileri tebrik ederek ailelere ve öğreticilere teşekkür etti; programın düzenlenmesine katkı sunanlara şükranlarını iletti. Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise Kur'an öğrenmenin herkese nasip olmadığını vurgulayarak hafızlığın önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da hafızlığın beraberinde getirdiği sorumluluğu hatırlatarak öğrencileri tebrik etti.

Programların sonunda Kaymakam Uğur Kalkar tarafından öğrencilere hediye çantaları verildi; ayrıca Körfez Belediyesi ve müftülük tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Törenler, hem gençlerin başarılarının tescil edildiği hem de toplumun hafızlığa verdiği değerin ortaya konduğu bir etkinlik olarak kayda geçti.

KÖRFEZ’DE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 33 ERKEK VE 24 KIZ ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE...

KÖRFEZ’DE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 33 ERKEK VE 24 KIZ ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE İCAZET BELGELERİNİ ALDI. MEHTER GÖSTERİSİ VE KUR’AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLAYAN PROGRAMLARDA TOPLAM 57 ÖĞRENCİYE BELGE VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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