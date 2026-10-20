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ErasmusDays Erzurum'da uluslararası iş birliği ve deneyim masaları

ErasmusDays 2026 Erzurum etkinliğinde öğretmenler, öğrenciler ve paydaşlar Erasmus+ deneyimlerini paylaştı; uluslararası eğitim iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ErasmusDays Erzurum'da uluslararası iş birliği ve deneyim masaları

ErasmusDays 2026 Erzurum'da gerçekleştirildi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays 2026 etkinliği, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile birlikte gerçekleştirildi. Programa, Türkiye Ulusal Ajansı Mesleki ve Yetişkin Eğitim Daire Başkanı Yasemin Uz ile beraberindeki iki uzman, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve proje paydaşları katıldı.

etkinlik programı ve paylaşımlar:

Etkinlik kapsamında bir dizi sunum ve deneyim paylaşım masası oluşturuldu. Katılımcılar, Erasmus+ programının kapsamı, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi Akreditasyonu süreçleri hakkında bilgilendirildi ve yürütülen projelere ilişkin uygulama örnekleri aktarıldı. Program süresince iyi uygulama örnekleri değerlendirildi, öğretmen ve öğrencilerin uluslararası projelerde edindikleri deneyimler detaylandırıldı.

il millî eğitim müdürünün değerlendirmesi:

Süleyman Ekici etkinlikte Erasmus+ programının önemine vurgu yaparak programın eğitimde uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini, kültürler arası etkileşimi artırdığını ve öğrencilere yeni ufuklar sunduğunu belirtti. Ekici, bu tür çalışmaların eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Ekici ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak uluslararası eğitim projelerinin yaygınlaştırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve eğitimde iş birliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ERASMUSDAYS 2026 ETKİNLİĞİ, İL MİLLÎ...

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ERASMUSDAYS 2026 ETKİNLİĞİ, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ'NİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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