Ula'da 87 yaşındaki Alzheimer hastasını bulma çalışmaları hız kesmedi

Arama çalışmaları sahada yoğunlaşıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılarak kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Yeter'in yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesiyle yetkililere bildirildi.

Ekipler ve yöntemler

Arama faaliyetine AFAD, Jandarma Komando timleri, Akyaka Jandarma karakol ekipleri, jandarma iz takip köpeği ve çeşitli STK arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler, arazi taraması, iz takip ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesiyle eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Arama alanı ve son görseller

Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüler doğrultusunda aramalar Akyaka Kadın azmağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Dün akşam saatlerinde yağmur nedeniyle çalışmalar geçici olarak durdu, bugün öğle saatlerinde aramalar yeniden başladı.

Bugün yapılan taramalarda kayıp vatandaşa ait bir iz bulunamadı; yetkililer, arama çalışmalarının devam edeceğini ve ekiplerin sahadaki faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Muğla'da kayıp yaşlı adamın son görüntüleri ortaya çıktı