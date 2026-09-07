Şahinbey’de gıda güvenliği denetimi: dönerci 15 gün faaliyetten men edildi

Şahinbey zabıta ekipleri denetimlerde kararlı davrandı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan son kontrolde bir döner işletmesinde bozulmuş ürün satışı tespit edildi. İncelemelerin ardından iş yeri hakkında yasal işlem yapılarak faaliyetleri durduruldu.

denetimde tespit edilenler:

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde satışa sunulan bazı ürünlerin bozulmuş olduğu belirlendi. Olayın halk sağlığını tehdit etmesi üzerine işletme hakkında idari yaptırım uygulandı ve iş yeri 15 gün süreyle faaliyetten men edildi. Yetkililer, uygulamanın vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına alma maksatlı olduğunu kaydetti.

başkanın açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin amacını ve kararlılığı şu sözlerle ifade etti: "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz".

Belediye yetkilileri, daha önceki denetimlerde de son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün satan işletmelere yönelik kapatma ve diğer yasal yaptırımların uygulandığını belirtti. Başkan Tahmazoğlu, denetimlerin amacının kurallara uyan esnafı cezalandırmak değil, vatandaşın sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

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