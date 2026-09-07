Erçek Gölü'nde gecikmeli flamingo baharı

Erçek Gölü'ne gecikmeli ziyaretçiler:

Halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingolar, bu yıl gecikmeli de olsa Doğu'nun saklı cenneti Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Van Gölü Havzası, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç yolunda önemli bir konaklama bölgesi olarak biliniyor ve sulak alanları sayesinde pek çok kuş türünü barındırıyor. Erçek Gölü de biyolojik çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle her yıl olduğu gibi bu göç döneminde flamingoların uğrak noktalarından biri oldu.

Flamingoların görünümü ve davranışları:

Bu yıl göle geç gelen flamingoların pembe tüyleri, uzun zarif boyunları ve estetik duruşları, kıyıda ve suda huzurlu bir tablo oluşturdu. Gün batımına doğru suya düşen gölgeleri ve sakin hareketleri, gölde adeta bir görsel şölen yarattı. Kuşların toplu halleri drone ile görüntülendi ve bu kareler, bölgenin doğal atmosferini ortaya koydu.

Doğa fotoğrafçılarının ilgisi:

Flamingoların Erçek Gölü'ne ulaşmasıyla birlikte doğa ve kuş fotoğrafçıları bölgeye akın etti. Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, Ahlat'tan Erçek Gölü'ne gelme amaçlarını şöyle özetledi: "Ahlat’tan Van’ın Erçek Gölü’ne flamingo fotoğrafı çekmeye geliyoruz. Bu sene flamingolar Erçek Gölü’ne geç geldiler, o yüzden sayıları biraz az. Arkadaşlarımızla birlikte geldik, flamingoların özellikle gün batımına doğru fotoğraflarını çekmeye çalışacağız. Flamingoların bir hafta 10 gün sonra sayılarının daha da artacağını düşünüyoruz. O zaman da gelip fotoğraflar çekmeye çalışacağız."

Bölge için önemi:

Erçek Gölü, Van'ın doğusunda yer alan ve göçmen kuşlar için kritik bir durak olan sulak alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Flamingoların gelişi, hem bölge ekosisteminin canlılığını hem de doğa turizmi ve fotoğrafçılık açısından Erçek Gölü'nün değerini yeniden görünür kılıyor. Yetkililer ve doğaseverler, kuşların korunması ve habitatın sürdürülebilir kullanımı konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemine vurgu yapıyor.

HALK ARASINDA "ALLI TURNA" OLARAK BİLİNEN FLAMİNGOLAR BU YIL GECİKMELİ DE OLSA, ERÇEK GÖLÜ'NE GELMEYE BAŞLADI.