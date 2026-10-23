Dolar 49,7325 +0,02%
Euro 55,7291 -0,04%
Bist 11.057,39 -1,45%
Altın Gram 6.447,87 -0,68%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,41 +0,69%
--°

Erciş'in acısı 15 yıl sonra da taze: Koçak kardeşlerin kayıplarıyla yüzleşmesi

Erciş'te 23 Ekim 2011'deki 7.2'lik depremde çok sayıda yakınını kaybeden Koçak kardeşler, 15. yılda mezarlığı ziyaret edip dualarla acılarını yad etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erciş'in acısı 15 yıl sonra da taze: Koçak kardeşlerin kayıplarıyla yüzleşmesi

erciş'te anma ve dua

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı kayıplar, 15 yıl sonra da unutulmadı. O depremde Türkiye genelinde 604 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmış; özellikle Erciş ağır hasar görmüştü. Koçak kardeşler, anma etkinliği kapsamında Seyyid Muhammet Mezarlığı'na gidip yakınlarının kabirleri başında dua etti.

yakınlarını kaybedenlerin tanıklıkları:

Birinci derece yakınlarını yitiren Kılıçarslan Koçak, yaşadığı acıyı ve anma niyetini şöyle dile getirdi: '23 Ekim depreminde eşimi, çocuklarımı, annemi, abimi, birçok yakınımı kaybettim. Her zaman gelip mezarlarını ziyaret ediyorum. Depremin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ben onları unutamadım, bugün yine depremin yıl dönümü nedeniyle buradayım. Acıyı tazelemek gibi değil de bir yâd etmek için buradayım. Unutulmayan bir afetti, kimse yaşamasın, Allah kimseye bu türlü acıları nasip etmesin. Zor ama hayat bir şekilde devam ediyor.' Bu sözler, toplu kayıpların ailelerde bıraktığı kalıcı etkiyi ortaya koydu.

tedbir çağrısı ve dayanışma vurgusu:

Murat Koçak da anma gününde hem kayıpları anıp hem uyarıda bulundu: '2011 depreminin seneyi devresindeyiz. Allah'ım bu acıları kimseye nasip etmesin. Çeken bilir, çekmeyen bilmez. Herkes tedbirini alarak evini, iş yerini ona göre depreme dayanıklı yapsın. Memleketimiz deprem bölgesi.' Murat Koçak, 2011 depreminde annesini, abisini, yeğenlerini, yengelerini ve eşini kaybettiğini, acıların içlerinde yaşadığını ve depremden sonra yeniden ayakta durmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Ayrıca Murat Koçak, Kahramanmaraş depremine yaptıkları yardımlardan ve oradaki dayanışmadan söz ederek devlet ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına teşekkür etti: 'Kahramanmaraş depreminde oraya gittik. Onlara canı gönülden yardım etmeye çalıştık. Allah devletten de, derneklerden de razı olsun. Canla başla çalıştılar. Yemek, gıda, ihtiyaç olarak maddi manevi ne varsa elimizden gelen gayreti gösterdik.'

Koçak kardeşlerin mezarlık ziyaretleri ve paylaşılan anılar, 2011 Erciş depreminin bıraktığı derin izlerin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor; anma, hem kayıpların hatırlanması hem de geleceğe yönelik deprem tedbirlerinin vurgulanması açısından önemli bir mesaj içeriyor.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 23 EKİM 2011 TARİHİNDE YAŞANAN 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİRÇOK YAKININI...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 23 EKİM 2011 TARİHİNDE YAŞANAN 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİRÇOK YAKININI KAYBEDEN KOÇAK KARDEŞLER, YAŞADIKLARI ACILARI UNUTAMIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Harput'ta cam seyir terasında örgü buluşması
images

Semih İğdigül’den sokak hayvanlarına sevgi ve sorumluluk çağrısı
images

Gökçelerli akademisyen DHMİ genel müdür yardımcısı oldu
images

Elazığ'da polis merkezinin amirliğini kadın başkomiser üstlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Denizli OSB'de maç heyecanı: Bahar Tekstil ana tabloda, Denizli OSB klasmanda şampiyon

Elmadağ'da direğe çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Cumhuriyet coşkusu kulaçlarla Mimar Ferdi Zeyrek'te buluşuyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı