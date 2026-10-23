Erciş'in acısı 15 yıl sonra da taze: Koçak kardeşlerin kayıplarıyla yüzleşmesi

erciş'te anma ve dua

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı kayıplar, 15 yıl sonra da unutulmadı. O depremde Türkiye genelinde 604 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmış; özellikle Erciş ağır hasar görmüştü. Koçak kardeşler, anma etkinliği kapsamında Seyyid Muhammet Mezarlığı'na gidip yakınlarının kabirleri başında dua etti.

yakınlarını kaybedenlerin tanıklıkları:

Birinci derece yakınlarını yitiren Kılıçarslan Koçak, yaşadığı acıyı ve anma niyetini şöyle dile getirdi: '23 Ekim depreminde eşimi, çocuklarımı, annemi, abimi, birçok yakınımı kaybettim. Her zaman gelip mezarlarını ziyaret ediyorum. Depremin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ben onları unutamadım, bugün yine depremin yıl dönümü nedeniyle buradayım. Acıyı tazelemek gibi değil de bir yâd etmek için buradayım. Unutulmayan bir afetti, kimse yaşamasın, Allah kimseye bu türlü acıları nasip etmesin. Zor ama hayat bir şekilde devam ediyor.' Bu sözler, toplu kayıpların ailelerde bıraktığı kalıcı etkiyi ortaya koydu.

tedbir çağrısı ve dayanışma vurgusu:

Murat Koçak da anma gününde hem kayıpları anıp hem uyarıda bulundu: '2011 depreminin seneyi devresindeyiz. Allah'ım bu acıları kimseye nasip etmesin. Çeken bilir, çekmeyen bilmez. Herkes tedbirini alarak evini, iş yerini ona göre depreme dayanıklı yapsın. Memleketimiz deprem bölgesi.' Murat Koçak, 2011 depreminde annesini, abisini, yeğenlerini, yengelerini ve eşini kaybettiğini, acıların içlerinde yaşadığını ve depremden sonra yeniden ayakta durmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Ayrıca Murat Koçak, Kahramanmaraş depremine yaptıkları yardımlardan ve oradaki dayanışmadan söz ederek devlet ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına teşekkür etti: 'Kahramanmaraş depreminde oraya gittik. Onlara canı gönülden yardım etmeye çalıştık. Allah devletten de, derneklerden de razı olsun. Canla başla çalıştılar. Yemek, gıda, ihtiyaç olarak maddi manevi ne varsa elimizden gelen gayreti gösterdik.'

Koçak kardeşlerin mezarlık ziyaretleri ve paylaşılan anılar, 2011 Erciş depreminin bıraktığı derin izlerin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor; anma, hem kayıpların hatırlanması hem de geleceğe yönelik deprem tedbirlerinin vurgulanması açısından önemli bir mesaj içeriyor.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 23 EKİM 2011 TARİHİNDE YAŞANAN 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİRÇOK YAKININI KAYBEDEN KOÇAK KARDEŞLER, YAŞADIKLARI ACILARI UNUTAMIYOR.