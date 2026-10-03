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Erciş'te yolda ilerleyen Opel Astra'nın motorundan duman yükseldi, itfaiye müdahale etti

Erciş'te 65 ADN 640 plakalı Opel Astra'nın göğüs ve motor kısmında yangın çıktı; itfaiye söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erciş'te yolda ilerleyen Opel Astra'nın motorundan duman yükseldi, itfaiye müdahale etti

Olayın detayları:

Van'ın Erciş ilçesinde sabah saatlerinde şehir merkezinde seyir halindeki bir otomobilin göğüs ve motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve yardım çağırdı.

Sürücünün ihbarı ve itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Olayda söndürülen araç, 65 ADN 640 plakalı Opel Astra olarak kayıtlara geçti.

Hasar ve sonuç:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda otomobilde maddi zarar meydana geldi. Sürücünün zamanında hareket etmesi, yangının büyümesini engelledi.

VAN&#039;IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTORUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTORUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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