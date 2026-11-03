Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 55,9478 +0,04%
Bist 10.996,62 +0,32%
Altın Gram 6.290,97 -1,40%
EUR/USD 1,1186 -0,04%
Brent Petrol 105,88 +1,06%
--°

Düzce'de taksilere yönelik belge ve teknik uygunluk denetimi yapıldı

Düzce Belediyesi ve İl Emniyet ekipleri, kentteki ticari taksileri belge, sürücü kartı ve teknik donanım yönünden denetledi; eksiklere işlem yapıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de taksilere yönelik belge ve teknik uygunluk denetimi yapıldı

Düzce'de ortak denetimlerle ticari taksiler kontrol edildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, şehir genelinde hizmet veren ticari taksiler üzerinde müşterek denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, şehir içi ulaşımda hizmet kalitesini yükseltmek, yolcu güvenliğini sağlamak ve ticari taksilerin belirlenen standartlara uygun biçimde çalışmasını temin etmek olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde öncelikle T Plaka Çalışma Yönetmeliği kapsamında taksilerin bulundurması gereken belgeler ile araçların teknik donanım uygunluğu incelendi. Ekipler, çalışma ruhsatları, sürücü tanıtım kartları, araç ruhsatları ve teknik uygunluk belgelerini kontrol etti. Ayrıca araçların imal, tadil ve montaj mevzuatına uygunluğu, taksilerin standardı olan sarı renk, kapı logoları, plaka ve durak bilgilerini gösteren işaretlemeler ile tavan taksi levhalarının standartlara uygunluğu değerlendirmeye alındı.

Denetimler kapsamına giren diğer unsurlar arasında taksimetre kullanımı, durakların düzeni ve temizliği ile kamusal alanların kullanımına ilişkin kurallar yer aldı. Belediye tarafından düzenlenen ve geçerliliği kontrol edilen belgelerin yanı sıra sürücülerin görünür kimlikleri de teyit edildi.

Eksikler, yaptırımlar ve izlenecek yol:

Şehir merkezi sorumluluk alanında gerçekleştirilen kontrollerde toplam 13 durakta ve 90 ticari taksi denetlendi. Kurallara uygun hareket eden sürücülere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı durum tespit edilenler konusunda gerekli uyarılar yapıldı ve ilgili hükümler doğrultusunda 10 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında uygulanan işlemler, başta T Plaka Çalışma Yönetmeliği olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, kurallara uyan taksici esnafının haklarının korunmasının da denetimlerin amaçları arasında olduğunu vurguladı.

Düzce Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve standartlara uygun ulaşım hizmeti alabilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda eksik tespit edilen hususların giderilmesine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri sürdürülerek, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN...

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN TİCARİ TAKSİLERE YÖNELİK ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı
images

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası
images

Tramvay çalışmasında kapatılan su gideri esnafın iş yerlerini suyla doldurdu
images

Market sırasında saldırıya uğrayan kadın: 'şu an kulağım tam duymuyor'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlendi

Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı