Düzce'de taksilere yönelik belge ve teknik uygunluk denetimi yapıldı

Düzce'de ortak denetimlerle ticari taksiler kontrol edildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, şehir genelinde hizmet veren ticari taksiler üzerinde müşterek denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, şehir içi ulaşımda hizmet kalitesini yükseltmek, yolcu güvenliğini sağlamak ve ticari taksilerin belirlenen standartlara uygun biçimde çalışmasını temin etmek olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde öncelikle T Plaka Çalışma Yönetmeliği kapsamında taksilerin bulundurması gereken belgeler ile araçların teknik donanım uygunluğu incelendi. Ekipler, çalışma ruhsatları, sürücü tanıtım kartları, araç ruhsatları ve teknik uygunluk belgelerini kontrol etti. Ayrıca araçların imal, tadil ve montaj mevzuatına uygunluğu, taksilerin standardı olan sarı renk, kapı logoları, plaka ve durak bilgilerini gösteren işaretlemeler ile tavan taksi levhalarının standartlara uygunluğu değerlendirmeye alındı.

Denetimler kapsamına giren diğer unsurlar arasında taksimetre kullanımı, durakların düzeni ve temizliği ile kamusal alanların kullanımına ilişkin kurallar yer aldı. Belediye tarafından düzenlenen ve geçerliliği kontrol edilen belgelerin yanı sıra sürücülerin görünür kimlikleri de teyit edildi.

Eksikler, yaptırımlar ve izlenecek yol:

Şehir merkezi sorumluluk alanında gerçekleştirilen kontrollerde toplam 13 durakta ve 90 ticari taksi denetlendi. Kurallara uygun hareket eden sürücülere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı durum tespit edilenler konusunda gerekli uyarılar yapıldı ve ilgili hükümler doğrultusunda 10 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında uygulanan işlemler, başta T Plaka Çalışma Yönetmeliği olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, kurallara uyan taksici esnafının haklarının korunmasının da denetimlerin amaçları arasında olduğunu vurguladı.

Düzce Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve standartlara uygun ulaşım hizmeti alabilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda eksik tespit edilen hususların giderilmesine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri sürdürülerek, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN TİCARİ TAKSİLERE YÖNELİK ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.