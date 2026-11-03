Niğde'de kapsamlı denetim bilançosu: 50 aranan yakalandı, 8,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

niğde'de bir haftalık denetimlerin genel bilançosu:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyon ve denetimlerin verileri açıklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, asayiş olayları kapsamında 235 kişi hakkında işlem başlatıldı ve 9 kişi tutuklandı.

uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları:

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı; bu dosyalardan 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ise 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bu kişilerden 1i tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 642 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 32 av tüfeği kartuşu yer aldı. Ayrıca fatura veya gümrük belgesi bulunmayan ve toplam değeri 8 milyon 500 bin lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

olay yeri inceleme ve trafik denetimleri:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sayesinde toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Bu olaylar arasında 3 hırsızlık, 1 ateşli silahlar kanununa muhalefet, 1 şüpheli ölüm, 1 kasten yaralama, 1 silahla tehdit ve 1 taksirle yaralama bulunuyor; bu olaylarla bağlantılı 5 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde 33 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali belirlenen toplam 1.523 sürücüye (bunların 159'u motosiklet sürücüsü) cezai işlem uygulandı; aralarında 10 motosikletin de bulunduğu 119 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde 269 araç sürücüsü denetlendi ve ihlal tespit edilen 267 araç ve sürücüsüne (bunların 25'i motosiklet) cezai işlem uygulandı.

Açıklanan veriler, il genelinde bir hafta süren kapsamlı çalışmanın somut sonuçlarını ortaya koyuyor.

NİĞDE’DE BİR HAFTALIK DENETİMLERDE ARANAN 50 KİŞİ YAKALANDI