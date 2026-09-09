Erciyes 38 FK, Mersin İdman Yurdu sınavına şehirle hazırlanıyor

antrenman başladı:

Erciyes 38 FK, ligin 2. haftasında kendi evinde oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başladı. Takım, ligin ilk haftasında deplasmanda Ağrı 1970spor'u 1-0 yenmiş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını TÜFAD Tesisleri'nde sürdürdü.

antrenman ve yönetim katılımı:

Haftanın ilk çalışmasını Teknik Direktör Adem Çak yönetti. Antrenmanı, kulüp yönetim kurulu tam kadro izleyerek maça verilen önemi gösterdi; idmanın temposu ve organizasyonu teknik ekip tarafından dikkatle planlandı.

hedefler ve şehir çağrısı:

Asbaşkan Mustafa Tutgun, idman öncesi yaptığı değerlendirmede ilk haftadaki galibiyetin takıma moral verdiğini ifade etti ve kulübün öncelikli hedefinin şehir ile bütünleşmiş bir Erciyes 38 FK olduğunu vurguladı. Tutgun'un sözleri şöyle: "Bu sezon kendi evimizde ilk maçımızı Cumartesi günü saat 15.30’da Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağız. Tüm şehri bu önemli maça davet ediyoruz".

Takım, yönetimin ve teknik ekibin izlediği bu başlangıçla saha içi ritmini korumayı ve evindeki ilk maçta taraftarın desteğiyle avantajı lehine çevirmeyi amaçlıyor.

NESİNE 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK, LİGİN 2. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE OYNAYACAĞI YENİ MERSİN İDMAN YURDU MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.