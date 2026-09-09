Altıeylül yaz spor okulları gençlerde dostluk ve disiplin bıraktı

Altıeylül yaz spor okulları'nda sezon kapanışı

Altıeylül Belediyesi Yaz Spor Okulları düzenlenen kapanış programıyla sezonu tamamladı. Etkinlikte genç sporcular, Balıkesirli Süper Lig hakemleri Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe ile bir araya gelerek futbol ve hakemlik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Törene Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile Altıeylül Belediye Spor Başkan Yardımcısı Mecit Uzun katıldı.

söyleşi ve gençlerin deneyim paylaşımı:

Söyleşide Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe hakemlik kariyerlerinden edindikleri deneyimleri genç sporcularla paylaştı. Hakemler, maç yönetimi, karar verme süreçleri ve saha içi iletişim gibi konularda örnekler vererek sporcuların sorularını yanıtladı. Programda, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamadığı; disiplin, takım ruhu, özgüven ve sosyal gelişim açısından da önemli olduğu sıkça vurgulandı.

belediye mesajı ve geleceğe dönük hedefler:

Programda konuşan Hakan Şehirli, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem spor yapmalarını hem de güzel dostluklar kurmalarını hedefledik. Bugün burada onların heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Süper Lig hakemlerimiz Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe’nin deneyimlerini gençlerimizle paylaşması da programımıza ayrı bir değer kattı. Kendilerine teşekkür ediyorum".

Şehirli, gençlerin spor yolculuklarında belediyenin desteğinin süreceğini belirterek şunları ekledi: "Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği alanları artırmaya, onları farklı branşlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emek veren tüm antrenörlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm sporcularımızı da gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı gönülden kutluyorum".

Etkinlik, genç sporcuların hem teknik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan söyleşiler ve katılımcılar arasındaki etkileşimle sona erdi.

ALTIEYLÜL YAZ SPOR OKULLARI'NDA SEZON COŞKULU İLE TAMAMLANDI