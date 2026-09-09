Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Altıeylül yaz spor okulları gençlerde dostluk ve disiplin bıraktı

Altıeylül Belediyesi Yaz Spor Okulları, kapanış programında Süper Lig hakemleriyle söyleşti; genç sporcularda disiplin, özgüven ve takım ruhu vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altıeylül yaz spor okulları gençlerde dostluk ve disiplin bıraktı

Altıeylül yaz spor okulları'nda sezon kapanışı

Altıeylül Belediyesi Yaz Spor Okulları düzenlenen kapanış programıyla sezonu tamamladı. Etkinlikte genç sporcular, Balıkesirli Süper Lig hakemleri Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe ile bir araya gelerek futbol ve hakemlik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Törene Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile Altıeylül Belediye Spor Başkan Yardımcısı Mecit Uzun katıldı.

söyleşi ve gençlerin deneyim paylaşımı:

Söyleşide Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe hakemlik kariyerlerinden edindikleri deneyimleri genç sporcularla paylaştı. Hakemler, maç yönetimi, karar verme süreçleri ve saha içi iletişim gibi konularda örnekler vererek sporcuların sorularını yanıtladı. Programda, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamadığı; disiplin, takım ruhu, özgüven ve sosyal gelişim açısından da önemli olduğu sıkça vurgulandı.

belediye mesajı ve geleceğe dönük hedefler:

Programda konuşan Hakan Şehirli, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem spor yapmalarını hem de güzel dostluklar kurmalarını hedefledik. Bugün burada onların heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Süper Lig hakemlerimiz Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe’nin deneyimlerini gençlerimizle paylaşması da programımıza ayrı bir değer kattı. Kendilerine teşekkür ediyorum".

Şehirli, gençlerin spor yolculuklarında belediyenin desteğinin süreceğini belirterek şunları ekledi: "Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği alanları artırmaya, onları farklı branşlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emek veren tüm antrenörlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm sporcularımızı da gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı gönülden kutluyorum".

Etkinlik, genç sporcuların hem teknik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan söyleşiler ve katılımcılar arasındaki etkileşimle sona erdi.

ALTIEYLÜL YAZ SPOR OKULLARI&#039;NDA SEZON COŞKULU İLE TAMAMLANDI

ALTIEYLÜL YAZ SPOR OKULLARI'NDA SEZON COŞKULU İLE TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı altyapısından TFF Gelişim Ligleri sahnesine: 14 yaşındaki İbrahim Esad...
images

Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau'ın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosund...
images

Kars'ta buz pistinde aile boyu hareket: halk seansları sürüyor
images

Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki maça biletler satışta

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali