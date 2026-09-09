Tavşanlı altyapısından TFF Gelişim Ligleri sahnesine: 14 yaşındaki İbrahim Esad Gürcü Erzurumspor'da

transferin detayları:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Erdemspor Futbol Kulübü altyapısından yetişen 14 yaşındaki kaleci İbrahim Esad Gürcü, profesyonel kariyerinde yeni bir adım atarak Erzurumspora transfer oldu. Genç eldiven, yeni takımıyla TFF Gelişim Ligleri kadrosunda yer alacak ve burada düzenli maç tecrübesi kazanması bekleniyor.

altyapı vurgusu ve kulüp yorumu:

Erdemspor Futbol Kulübü, altyapıya verdiği önemle biliniyor; kulüp bu transferle Türk futboluna yeni bir yetenek sundu. Kulüp başkanı H. Güney Erdem konuya ilişkin, Erdemspor olarak en büyük hedeflerimizden biri, gençlerimizi futbolun temel değerleriyle yetiştirerek Türk futboluna kazandırmaktır. ifadesini kullandı.

ligde karşılaşacağı rakipler:

Gelişim Ligleri'nde Erzurumspor formasıyla sahaya çıkacak olan Gürcü, grubunda Trabzonspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor ve 1. Lig'den Sivasspor gibi kulüplere karşı forma giyecek. Bu karşılaşmalar, genç kalecinin gelişimi açısından önemli sınavlar niteliğinde olacak.

Transfer, hem Erdemspor altyapısının oyuncu yetiştirme politikası hem de Erzurumspor'un genç yetenekleri kadrosuna dahil etme stratejisi açısından dikkat çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor. Gürcü'nün TFF Gelişim Ligleri'ndeki performansı, kısa vadede oyuncunun oyun tecrübesini artıracak ve gözlem altında tutulmasına olanak sağlayacaktır.

ERDEMSPOR’UN GENÇ KALECİSİ İBRAHİM ESAD GÜRCÜ ERZURUMSPOR’A TRANSFER OLDU