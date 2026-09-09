Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau'ın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunda

kayserispor'dan resmi duyuru:

Kayserispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara'nın milli takım davetini açıkladı. Kulüp bildirisine göre Camara, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları için Gine-Bissau A Millî Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

kamp takvimi ve maç programı:

Açıklamada, futbolcunun 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer almasının planlandığı belirtildi. Camara'nın kadroda olduğu karşılaşmalar 25 Eylül 2026'da Tanzanya ve 29 Eylül 2026'da Nijerya ile oynanacak.

kulübün mesajı ve oyuncu perspektifi:

Kayserispor, davetin kulüp ve oyuncu açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yaptı ve Mamadi Caba Camara'ya Gine-Bissau Millî Takımı formasıyla başarılar diledi. Bu çağrı, oyuncunun uluslararası arenada deneyim kazanması ve kulüp performansının takdir edilmesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Camara'nın kamp sürecine katılması, Kayserispor'un kadro planlamasında kısa dönemli etkiler yaratabilir; kulüp ve teknik heyet, oyuncunun millî takım programına göre hazırlıklarını yönetecek.

KAYSERİSPOR'UN FUTBOLCUSU MAMADİ CABA CAMARA, 2027 AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ KAPSAMINDA GİNE-BİSSAU A MİLLİ TAKIMI'NA DAVET EDİLDİ.