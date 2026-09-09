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Kars'ta buz pistinde aile boyu hareket: halk seansları sürüyor

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nun halk seansları, ailelerden gençlere kadar her yaştan vatandaşa açık; spor, eğlence ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kars'ta buz pistinde aile boyu hareket: halk seansları sürüyor

Kars halkı buz pateniyle buluşuyor

Olimpik Buz Sporları Salonu, Kars'ta kış aylarının canlı merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Salonun açtığı halk seansları, farklı yaş ve beceri düzeylerinden vatandaşları buz üzerinde bir araya getiriyor. Aileler, arkadaş grupları ve çocuklar, hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

buzun keyfi Kars'ta:

Halk seansları, patene yeni başlayanlar ile deneyimli kayıcıların bir arada bulunduğu, güvenli ve kontrollü bir ortam sunuyor. İlk kez denemek isteyenler temel adımları öğrenirken, daha tecrübeli katılımcılar yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Salonda sağlanan güvenlik önlemleri ve kontrol altında yürütülen seanslar, özellikle ailelerin çocuklarıyla rahatça vakit geçirmesine imkan veriyor.

aileler ve toplumsal hareketlilik:

Etkinliğe gelenler yalnızca spor değil, aynı zamanda sosyalleşme ve eğlence arayışını da karşılıyor. Çocuklar için unutulmaz anlar oluşurken, arkadaş grupları birlikte kayarak renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Bu hareketlilik, salonun bulunduğu bölgenin sosyal yaşamına canlılık katıyor ve kış sporlarına ilgiyi artırma amacını destekliyor.

Kars için Olimpik Buz Sporları Salonu yalnızca bir spor tesisi değil; yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ve düzenli halk seanslarıyla kentin spor altyapısında önemli bir yere sahip. Halk seansları sayesinde buz sporları, toplumun daha geniş kesimlerine ulaşarak erişilebilir hale geliyor.

Vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte pistte hem spor yapıyor hem de eğlenceli anlar yaşarken, bu deneyim özellikle gençler ve çocuklar için buz sporlarına ilginin artmasına katkı sağlıyor. Salondaki hareketlilik, kış aylarında Kars'ta sosyal ve sportif hayatın canlı tutulmasına yardımcı oluyor.

KARS’TA BUZ PİSTİNDE HAREKETLİ GÜNLER: HALK SEANSLARI DEVAM EDİYOR(KARS-İHA)

KARS’TA BUZ PİSTİNDE HAREKETLİ GÜNLER: HALK SEANSLARI DEVAM EDİYOR(KARS-İHA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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