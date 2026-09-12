Denizli'de öğrencilere beş gün ücretsiz belediye otobüsü

beş gün ücretsiz ulaşım:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik ulaşım desteğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 14 Eylül Pazartesi ile 18 Eylül Cuma tarihleri arasında Denizli Kart sahibi tüm öğrenciler belediye otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

amaç ve kapsam:

Uygulama kent genelinde toplu taşımayı kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Belediyeden verilen bilgiye göre belirtilen tarihler arasında otobüs binişlerinde öğrencilerden ücret alınmayacak ve uygulama tüm Denizli Kart sahibi öğrencileri kapsayacak.

hazırlıklar ve mesaj:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere başarı diledi. Belediye ekipleri, dönem öncesinde otobüs filosu ve hatlarda gerekli hazırlıkları tamamlayarak uygulamanın sorunsuz işlemesini sağladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLADI. 14 EYLÜL PAZARTESİ İLE 18 EYLÜL CUMA TARİHLERİ ARASINDA DENİZLİ KART KULLANAN TÜM ÖĞRENCİLER, BELEDİYE OTOBÜSLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANACAK.