eyüpspor evinde çaykur rizespor'a 2-0 mağlup oldu

eyüpspor sahasında alınan mağlubiyeti önleyemedi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenildi. Rakip takımın gollerini Ali Sowe (21') ve uzatma dakikalarında Emrecan Bulut (90+2') kaydetti. Mücadelede ayrıca Çaykur Rizesporlu Valentin Mihaila 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

maçtan önemli anlar:

İlk yarıda Çaykur Rizespor, 21. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. 44. dakikada Mihaila'nın kırmızı kart görmesiyle Rizespor bir kişi eksik kaldı, ancak ilk yarı skoru değişmedi.

İkinci yarıda Eyüpspor'un baskısı ve gol arayışları sıkça etkili paslarla geldi. 63. dakikada Bilal Boutabba'nın ceza sahasından vuruşu az farkla dışarı çıktı. 67. dakikada Boutabba'nın arka direkteki vuruşu uzak direk dibinden auta gitti. 82. dakikada Diakite'nin şutunda kaleci Moldovan ayaklarıyla topu çıkardı; 84. dakikada Mithat'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonunda Moldovan başarılı oldu.

88. dakikada El Yamiq'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunu kaleci Fofana çıkardı, savunma topu taca gönderdi. Maçın kaderini belirleyen an 90+2'de yaşandı: Emrecan, sol kanattan girip sağa çektiği sert şutla Moldovan'ın müdahalesine rağmen skoru 2-0'a taşıdı. 90+3'te Massanga'nın şutunu Fofana kornere tokatladı ve maç sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı

Eyüpspor (TD: Özhan Pulat): Moldovan; Talha Ülvan (Lenny Pintor dk. 77), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Massanga, Bilal Boutobba (Mete Kan Demir dk. 71), David Costa (Yusuf Barasi dk. 61), Charles-Andre Raux Yao (Hamza Akman dk. 71), Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi. Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Otiniel Sadia.

Çaykur Rizespor (TD: Recep Uçar): Yahia Fofana; Taha Şahin, Attila Mocsi, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Bakayoko dk. 79), Iustin Doicaru (Emrecan Bulut dk. 59), Ibrahim Olawoyin (Ahmed Kutucu dk. 46), Qazım Laçi (Moussa Diakite dk. 71), Valentin Mihaila, Ali Sowe (Tayyip Talha Sanuç dk. 79). Yedekler: Zafer Görgen, Dal Varesanovic, Adedire Mebude, Zakaria Ariss, Umut Erdem.

Goller: Ali Sowe (21'), Emrecan Bulut (90+2') — Çaykur Rizespor.

Kartlar: Kırmızı: Valentin Mihaila (44') — Çaykur Rizespor. Sarı kartlar: Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala.

Maç boyunca Eyüpspor pozisyon üretmeye çalışsa da Rizespor savunması ve kaleci Fofana ile Moldovan arasındaki mücadelesi, özellikle uzatma dakikasındaki golle beraber Rizespor'un deplasmanda üç puanı almasını sağladı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ÇAYKUR RİZESPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.