Erciyes 38 galibiyetle sezona başlamak istiyor

Erciyes 38 hazırlıklarını Bolu'da tamamladı:

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı maç öncesi Bolu'daki hazırlıklarını noktaladı. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde çalışmalarını sürdüren mavi-siyahlılar, moral ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Hazırlıkların ardından takım bugün havayolu ile Ağrı'ya hareket edecek. Yönetim ve teknik ekip, sezonun ilk karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ağrı 1970 maçı ayrıntıları:

Erciyes 38'in ligin 1. haftasında rakibi Ağrı 1970 Spor Kulübü olacak. Karşılaşma yarın Ağrı Lütfü Yazıcı Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Muhammed Ömür yönetecek.

Açılış maçı, takım için sezonun geri kalanı adına momentum yakalama fırsatı olarak değerlendiriliyor. Teknik ekip sahada disiplin ve mücadeleyi ön plana koyarak, deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmeyi amaçlıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ LİGİN 1.HAFTASINDA DEPLASMANDA AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ KARŞI KARŞIYA GELECEK.