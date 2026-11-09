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Muş’un yüksek kesimlerinde kar köy yollarını kapattı

Muş’un yüksek kesimlerinde kar ve fırtına etkisini artırdı; kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken 10 köy ve 22 mezra ile Üçevler grup yolu kapandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Muş’un yüksek kesimlerinde kar köy yollarını kapattı

Muş’ta yüksek kesimler beyaza büründü:

Kent merkezinde iki gün önce etkili olan sağanak yağış, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 645 rakımlı Çavuştepe mevkiinde gece saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ve fırtına kısa sürede bölgeyi beyaza döndürdü. Bölgede kar örtüsünün yer yer 1 metreye ulaştığı bildirildi.

ulaşımda yaşanan aksaklıklar:

Kar yağışı sonrası, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda kullanılan alternatif güzergâhlardan biri olan Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollar nedeniyle köy ve mezralarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

karla mücadele çalışmalarının seyri:

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle gece boyunca kar temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler, yüksek kesimlerdeki fırtına ve devam eden kar yağışına rağmen ulaşımı sağlamak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Yetkililer, kar ve fırtınanın etkisinin sürdüğü alanlarda temkinli olunması ve güncel yol durumu bilgileri için resmi duyuruların takip edilmesini önerdi.

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YOLUN YENİDEN ULAŞIMA AÇILMASI...

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YOLUN YENİDEN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN İŞ MAKİNELERİYLE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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