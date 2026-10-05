Erciyes Üniversitesi 17 projeyle uluslararası uzay sahnesinde

erciyes üniversitesi 77. iac’de yer aldı:

Erciyes Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)'ne katıldı. Kongreye ERÜ'den 37 öğrenci kabul edildi ve üniversiteden toplam 17 proje ve makale kongrede yer aldı.

kongrenin ölçeği ve erciyes’in katkısı:

Kongrede uzay, bilim ve teknoloji alanında kritik başlıklar ele alınırken etkinlik 108 ülkeden kayıt yaptıran 6 bin 893 delegeyi ağırladı. ERÜ heyetinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da bulunurken üniversitenin projeleri ve akademik katkıları kongre gündeminde yer aldı.

öğrenci projeleri ve sergileme:

ERÜ öğrencilerinin geliştirdiği projeler arasında TEKNOFEST başarılarıyla bilinen Mergen Takımı'nın çalışması da vardı ve kongrede sergilendi. Etkinlik, öğrencilerin uluslararası platformlarda deneyim kazanması ve projelerini paylaşması açısından önemli bir fırsat sundu. Kongre 9 Ekim Cuma günü sona erecek.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kongreye katılan öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederek "Gençlerimizin üreten, geliştiren ve başarılarını uluslararası platformlara taşıyan çalışmalarından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ’NE (IAC) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDEN (ERÜ) 37 ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN 17 PROJESİ İLE KATILDI.