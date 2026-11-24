erü hastaneleri etkinlikleri:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon kontrolüne dikkat çeken kapsamlı bir program düzenledi. Etkinliklerle toplumda antimikrobiyal direnç konusunda bilinç oluşturulması, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve sağlık kuruluşlarındaki enfeksiyon kontrol uygulamalarının güçlendirilmesi hedeflendi.

bilgilendirme standı ve halkla iletişim:

Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişi'nde Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından kurulan bilgilendirme standında hasta ve hasta yakınlarına yönelik broşürler dağıtıldı. Stand çalışması, ziyaretçilere antimikrobiyal direnç riskleri, antibiyotiklerin doğru kullanımı ve el hijyeninin önemi hakkında kısa ve anlaşılır bilgiler sunmayı amaçladı.

eğitim programı ve uzman sunumları:

Etkinlikler çerçevesinde hastane personeline yönelik bilimsel bir eğitim programı da gerçekleştirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Elmas Bereketli, hekimler ve sağlık çalışanlarına 'Antimikrobiyal Direnç Farkındalığı' başlıklı sunum yaparak güncel yaklaşımları aktardı. Programda, akılcı antibiyotik kullanımının gündelik uygulamalara nasıl yansıtılacağı ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin standartlaştırılması üzerinde duruldu.

Programa; ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar, Başhemşire Nurgül Nayir, başhemşire yardımcıları, hekimler, sorumlu hemşireler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

başhekim ve kuruldan kritik vurgular:

Programın kapanışında konuşan Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, enfeksiyonlarla mücadelede temel kuralların önemine dikkat çekti ve hastane genelinde el hijyeni uyum oranlarının sıkı takibini, denetim mekanizmalarının tavizsiz işletilmesini istedi. Kafadar, el hijyeni uygulamalarının enfeksiyon yayılımını sınırlandırmada temel rol oynadığını vurguladı.

Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar ise yapılacak çalışmaların kapsamını ve küresel boyutunu açıkladı: 'Antibiyotikler, keşfedildikleri günden bu yana milyonlarca insanın hayatını kurtaran, modern tıbbın en önemli kazanımlarından biridir. Ancak antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımı, günümüzde tüm dünyayı tehdit eden en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan antibiyotik direncinin gelişmesine ve yayılmasına yol açmaktadır.' Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2026 teması olan 'Tek Sağlık, Tek Eylem: Antimikrobiyal Direnci Şimdi Önleyelim' çerçevesinde yerel uygulamaların önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Ünüvar ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak, 'Bakteriyel antimikrobiyal direnç, dünya genelinde her yıl 4,7 milyondan fazla ölümle ilişkilendirilmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar antimikrobiyal dirence bağlı toplam 39 milyona yakın ölüm gerçekleşebileceği öngörülmektedir.' ifadelerini kullandı ve mücadelede sağlık kuruluşları ile toplumun ortak sorumluluğuna vurgu yaptı.

Hastanelerde akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının güçlendirilmesi ve el hijyenine uyumun artırılması gibi adımların, dirençli mikroorganizmaların yayılımını engellemede temel unsurlar olduğu bir kez daha öne çıktı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ, '18-24 KASIM DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI' KAPSAMINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ETKİNLİK PROGRAMI DÜZENLEDİ.